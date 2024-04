El testimonio completo de Juan Pablo Aleart: una historia de abusos y denuncias

"Tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Y desde entonces nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío. Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro, que la verdad saliera a flote, y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad. Y la verdad siempre vence".

"Pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente. Y se ha rodeado de gente que la quiere. En lo que a mí respecta, como hermano mayor, luché con y por ella todos estos años. Luché para que dejara la medicación. Mis padres, médicos ambos, cuando empezaron a aparecer todos estos síntomas empezaron a darle medicamentos ansiolíticos. Luché para que dejara de tomar ansiolíticos y buscar a un profesional, una profesional que determinara el verdadero origen de todos estos síntomas".

Juan Pedro Aleart.mp4

"La saqué entre, otras cosas, la saqué de la casa donde fueron la mayoría de los abusos. En ese momento vivía sólo con mi madre y con mi hermano Martín le alquilamos durante meses un departamento para que ella pudiera estar un poco más tranquila. Le insistí hasta el hartazgo, he discutido de hecho, para que haga la denuncia penal. Y me hice cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretara la denuncia".

"Y eso fue lo que sucedió. Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico de su profesional, de su psicóloga, y yo fui el testigo. Porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada, que estaba loca. Mi madre había sido tanto víctima de todo esto como cómplice, se podrán imaginar".

"Pero la verdad siempre vence, como les dije al principio. La denuncia fue hecha. La denuncia penal por abuso sexual agravado. La justicia se tomó su tiempo porque en muchos de estos casos lamentablemente se desestima la denuncia con la excusa de la prescripción. Pero hubo una fiscal, Carla Cerliani, que avanzó. Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas, yo de viaje, y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Decidió suicidarse".

"Enterarme de esto fue una noticia muy impactante. Profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde el mismo momento en el que decidió abusar de su propia hija desde los 3 años con HIV. Lo que le esperaba era la condena penal o la condena social por haber cometido semejante atrocidad".

"En sus últimos mensajes en redes sociales, en Facebook en Twitter, hizo lo que hizo siempre: la trató de loca a mi hermana, habló de una ideación enferma. Pero de nuevo: la verdad siempre vence. Y es a mi hermana a quien quiero hablarle ahora. Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó. El monstruo decidió irse. El decidió irse para siempre y para no volver nunca más a lastimarte, a hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida. La vida por la que tanto luchaste y la que tanto merecés. Con libertad. Sos libre. A volar Sofi, a volar".

"Como si fuera poco, hay más. Esta es solo una parte de la historia. Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el lugar de mi padre, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante".

"Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Todo lo que les estoy diciendo está en la Justicia. Advertí y, como se podrán imaginar, en una casa así mis padres no hicieron nada. Y yo seguí siendo abusado una y otra vez y mi hermano también. A esta persona, que se llama Helvio Vila es a la primera que denuncié en todo este proceso judicial".

"Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública. Pero la hice. Ser consciente de esto, asimilarlo, aceptarlo, me llevó tiempo".

"Me llevo vida, mucha vida, mucha energía. He estado, al hacerlo, en una profunda etapa de depresión, muchos meses. Venir acá ha sido muy difícil, hacer el noticiero con todo esto adentro mío. Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más".

"Venía acá a trabajar en el auto llorando. Hacía de 12 a 14 durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie. Estuve con una profunda crisis de angustia. Perdí el sentido de la vida. No tenía ganas de reír, no tenía ganas de ir a fiestas, a nada. Solo quería estar con un pequeño pequeño grupo de personas".

"Yo en estas condiciones podría haber perdido todo: mi trabajo, esto que tanto me gusta, el amor de mi vida. Esto me afectó gravemente mi vida íntima además. Pero hoy estoy mucho más fuerte que nunca. Hice mucha terapia y hago mucha terapia. Voy lunes, martes, jueves y viernes, dos horas cada vez. Más fines de semana cuando es necesario. Esto y el amor y la amistad de un pequeño grupo de personas fue lo que me sostuvo en pie".

"Hice la denuncia, presenté un montón de pruebas. Un montón. Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, presenté un test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Lo presenté en la Justicia. Mi hermano declara, en su declaración, abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, Helvio Vila, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton, que lo denunció penalmente también por abuso sexual".

"Sus compañeras también fueron a declarar. Hay otra estudiante que también fue abusada sexualmente, son cuatro ya. Y lo declara. Con todo esto un fiscal, Diego Meinero, decidió imputar en audiencia imputativa. Y la Justicia de la Provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente. Está en los escritos, está grabado en las audiencias: me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado".

"Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y por lo tanto esta persona abusó de mí y de otras personas más, incluido mi hermano, está libre. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó, pero no puede hacer nada por la prescripción. Yo les voy a contar a quién dejaron libre. Dejaron libre a una persona que se llama Helvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí en el laboratorio del Sanatorio Británico. Que abusó de mi hermano en el laboratorio del Sanatorio Americano".

"Además de bioquímico es ex directivo de la Escuela Integral de Fisherton, donde daba la materia durante muchos años de Educación Sexual Integral. Les repito que una alumna lo denunció penalmente por abuso sexual. Además de esto, como si fuera poco, es integrante y directivo del Centre Català y participa de las actividades culturales rodeado de niños. Y yo lamento que el presidente de esta institución no me haya atendido las diez veces que lo llamé, literalmente, para alertarlo de esta situación".

"Pero como si fuera poco, Helvio Vila es docente universitario y es director del área de formación docente de la Facultad de Medicina. Es decir que una persona con dos denuncias penales por abuso sexual y corrupción de menores es quien forma a los docentes de los futuros médicos de la Universidad Nacional de Rosario".

"En el 2021 lo cité en un bar, en el bar El Tony de Francia y Mendoza, para decirle en la cara que era consciente de que todo lo que había me hecho a mí y a mi hermano era un abuso sexual. Y le dije que las iba a pagar. Lo que él me respondió fue que tiene amigos importantes en la universidad que lo iban a ayudar. Y resulta que en todo este proceso judicial, los dos abogados que tuvo son abogados de trayectoria en la universidad, docentes, eminencias. Sólo estoy haciendo una descripción de hechos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, hechos, fácticos irrefutables. Tienen fácil acceso a altas esferas del Poder Judicial".

>>Leer más: La UNR dispuso suspender del cargo al docente denunciado por Juan Pedro Aleart

"Y con todo eso tuve que lidiar todo este tiempo, Ha sido muy difícil, les voy a hablar brevemente de la prescripción. Del por qué la excusa que tienen estos jueces para dejarlo libre. La prescripción es el refugio de los abusadores. La prescripción de ninguna manera significa inocencia. Es en definitiva una gran deuda del Estado argentino. En el 2015 la ley fue modificada. Todos los casos ocurridos en 2015 para adelante son imprescriptibles. No importa si son denunciados 15, 20 o 50 años después. Pero del 2015 para atrás la historia es diferente. Háblenme de injusticia. No es el único caso, hay muchos en Argentina. Los defensores están muy interesados y acuden rápidamente desde una primera instancia al juicio por la verdad. Un proceso judicial mediante el cual se declara culpable al acusado, pero no se lo condena. Es una mierda. Y hay integrantes del Poder Judicial, abogados, jueces, que están muy de acuerdo con eso. Es para el abusador sacarla barata. Como tirarse a un chiquero lleno de barro y salir sin una manchita. Es inadmisible, inaceptable. De ninguna manera otorga una condena proporcional al daño que provoca un abusador infantil".

"Les voy a contar lo que implica ser abusado. Hay personas que han sido abusadas y han muerto de cáncer sin hablarlo nunca. Han personas que han sido abusadas sexualmente y han entrado a adicciones, se han suicidado. Porque les aseguro que te sentís muerto en vida. Que hay quienes deciden suicidarse antes que estar muerto en vida. Esas son las consecuencias de un abuso sexual infantil. Es muy difícil enfrentarlo. Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz".

"Me he encontrado que la Justicia de la Provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos. Espero que esta vez, la causa está en la Corte de la provincia, los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores. Y cada fallo hasta ahora de la justicia me ha dejado en pedazos. He juntado mis pedacitos cada vez, junté valentía y seguí adelante. Como podía, seguí tocando puertas. Me encontré con abogados penalistas locales que me traicionaron. Otros abogados penalistas que han tenido las mejores intenciones y que me han ayudado".

>>Leer más: Caso Juan Pedro Aleart: "La prescripción no hace más que castigar a la víctima"

"Me he encontrado con gente que tenía en su poder la posibilidad de hacer algo de cambiar. Y me encontré con desinterés, con falta de comprensión. Y lo cierto es que la respuesta que buscaba la encontré en la última puerta que toqué, desesperadamente. La respuesta que tuve fue contundente, fue firme para cambiar esta inmundicia de la prescripción. Y esa persona que se comprometió conmigo a cambiar esto y ayudar a mucha gente a intentar hacerlo es Patricia Bullrich. Conmigo ha sido una persona muy humana y se comprometió con firmeza a cambiar esto para terminar con esta inmundicia en todo el país. Y les pido como víctima de un padre violento y abusador, que abusó de mi hermana delante mío, víctima de un tío que abusó de mí, víctima de una familia desalmada que nos dejó ahí, casi que nos entregó a los abusadores, les pido a todas las organizaciones sociales, espacios políticos, ONG, fundaciones, jueces, este presidente de la Nación y todos los que vengan, los legisladores, los integrantes de la Corte de la Nación —hay 17 casos como el mío esperando que la Corte de la Nación defina si están prescritos o no— a todos les pido como víctima que trabajen de verdad para terminar con esta mierda de la prescripción en los casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores".

"Les quiero hablar ahora para cerrar a los hombres que están del otro lado de la pantalla y que han sido víctimas de abuso sexual, no importa si fue hace cinco, diez, quince, veinte o cincuenta años atrás, no importa. Yo sé lo que se siente. Es denigrante. Es vergonzante. Sé que muchos no se lo han contado a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, a su psicólogos. Les quiero decir que el único camino para sanar es poniéndole palabras. Es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Lo repito: el silencio es el mejor amigo de los abusadores. Aprendamos de las mujeres, que son valientes y que denuncian, los hombres también son abusados".

"Hablen, busquen ayuda, anímense, es el único camino".

"Quiero agradecer a las personas que estuvieron conmigo todo este tiempo. Las personas que me sostuvieron. A mi psicoanalista María Fabiana Ferroni. Me salvaste la vida y voy a estar eternamente agradecido. Al amor de mi vida que está acá. Hemos sufrido juntos, hemos pasado una situación que es muy muy horrible, que no se la deseo a nadie. Se ha despertado con mis pesadillas, ha sufrido mis insomnios y me ha levantado miles de veces. Y me ha empujado para adelante. Una mujer con todas las letras. Y ahora se viene lo mejor, espero. Después de la tormenta siempre sale el sol".

"Quiero agradecer a mis amigos que siempre estuvieron ahí, son muy pocos, que me llamaron, que me preguntaban cómo estaba y estaban siempre a disposición. Quiero agradecer especialmente a uno que es un amigo con mayúsculas Sebastián Hernández que además de mi amigo es mi maestro de karate. El karate me ha ayudado mucho a enfrentar todo esto. Me ha dado muchas herramientas en definitiva, es un arte de defensa maravillosa y lo que estoy haciendo hace mucho tiempo y lo que estoy haciendo ahora es defenderme".

"A Ariel Arango, infinitamente agradecido. Quiero agradecer a mis abogados, a Fernando Soto y a su equipo. Para mí es un honor ser representado por ustedes. Fernando Soto además de ser mi abogado es el abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y es integrante de la comisión de reforma del Código Penal que se está llevando adelante. Como les dije, mi intención al haber atravesado todo esto y al seguir atravesándolo, es ayudar desde el lugar que sea a todas aquellas personas que están sufriendo lo mismo".

"A la empresa Televisión Litoral, a Adrián Gallo, a Gustavo Scaglione. Han hecho esto fácil. Esto es muy difícil para mí y se los agradezco mucho. A mis compañeros, por permitir estos momentos con ustedes. A ustedes, que todo este tiempo me han dado mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, no se imaginan cuánto eso me hizo bien y me ayudó".

"Quiero decir que uno no elige determinadas situaciones de la vida. Yo no elegí ser abusado, no elegí tener un padre violento y abusador. No elegí tener un tío abusador, no elegí tener una familia desalmada. Pero en determinado momento la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso que a uno le pasó en la vida y esta es la forma en la que yo decidí enfrentar".

"La vida es maravillosa, ha sido también maravillosa conmigo. Pero puede ser muy cruel. Y en ambas circunstancias, en ambas situaciones, hay que ponerle, y ustedes saben muy bien, muchas cucharadas de actitud. Muchas gracias por escucharme y vamos a continuar este De 12 a 14 tan especial, por lo menos para mí, como lo hemos hecho siempre, como la vida. La vida sigue y De 12 a 14 también. Nos vamos a la pausa, muchas gracias".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.