El teléfono verde se quedó sin psicólogas

Las profesionales del teléfono verde que reclaman su incorporación a la planta municipal, denunciaron que actualmente no hay psicólogas entre las operadoras del servicio que asiste e informa a las mujeres en situación de violencia. A través de un comunicado conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado y el Colegio de Psicólogos, las profesionales denunciaron que "no se cumplió el acuerdo que se logró en la única reunión sostenida con el intendente Pablo Javkin el pasado 30 de diciembre", por lo tanto las 24 mujeres que se desempeñaban en la línea de asistencia a víctimas de violencia de género no continúan en su labor.

Según relataron, desde la intendencia se comenzó a llamar "individualmente a colegas abogadas del equipo, dejando afuera a quienes han tenido mayor exposición pública. Ninguna de las psicólogas siguió en funciones debido a que el Colegio de Psicólogos decidió no continuar con una prórroga del convenio".

Por lo tanto, en el comunicado se advierte la preocupación por "la falta de participación de profesionales psicólogas actualmente en la asistencia del dispositivo llamado teléfono verde", y se señala que el convenio de formación firmado entre el colegio y la Dirección de Atención en Violencia de Género fue "desvirtuado", por lo cual se reivindica el reclamo laboral de las trabajadoras.

Según señala, el documento se compele "a que la municipalidad formalice la continuidad de las colegas en el dispositivo, arbitrando los medios necesarios, posibilitando así que la asistencia a víctimas de violencia de género se garantice adecuadamente y de modo interdisciplinario".

Y se solicita que se expida la certificación correspondiente a las profesionales, en donde conste la carga horaria y el detalle de funciones. "De no ser así, entendemos que sería vulnerado su derecho para acreditar antecedentes a los fines de un posible concurso", apuntaron.

El Teléfono Verde (0800 444 0420) es el primer instrumento del municipio para la atención de mujeres en situación de violencia de género. La línea funciona todos los días del año, durante las 24 horas, ofreciendo un espacio de escucha, orientación y contención, efectuando una primera evaluación de la situación planteada y sus posibles riesgos.

En casos de violencia crítica, acompañan el traslado de las víctimas y sus hijos a centros de protección y realizan el seguimiento de los casos.

El conflicto con las trabajadoras del servicio comenzó hace dos meses, cuando las trabajadoras de la línea empezaron a reclamar su pase a planta, al término de los contratos de capacitación bajo los cuales realizaban su tarea.

Organizaciones de mujeres manifestaron en reiteradas oportunidades su preocupación, ya que destacaron que la línea gratuita representa una herramienta importante para el abordaje de la violencia contra las mujeres en la ciudad.