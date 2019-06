"Era un día normal", afirmó Pablo, el taxista de 30 años que esta tarde fue apuñalado por la espalda por dos delincuentes en un intento de robo, en Salvat al 3000, en la zona norte. Pablo, oriundo de Jujuy, contó que en los siete años que lleva manejando un taxi en Rosario esta fue la cuarta vez que sufre un asalto, pero también la más violenta. "Por suerte estoy bien", contó, y destacó: "Lo material viene y va".

"Se habían subido en la zona sur y cuando estábamos llegando a destino uno de ellos se me abalanzó y le gritó al otro que agarre mis pertenencias. Y, cuando logré zafarme un poco, me empezó a pegar en la cabeza", relató Pablo. "Por suerte estoy bien", destacó al salir de la comisaría 10ª, donde realizó la denuncia.

pablo.jpg Pablo reconoció que lo ayudó "la gente". (Foto: captura de TV)

Contó que le robaron su billetera pero no la del trabajo, con la recaudación del día. "Alcanzaron a manotearme la billetera personal con mi documentación, el celular y la llave del auto. Imagino que supusieron que los iba a seguir o algo así, cosa que seguro hubiera hecho. Es que el impulso del momento siempre te lleva a hacer alguna tontera y seguro hubiese hecho eso", dijo, al tiempo que agregó: "Lo material va y viene".

Admitió que el ataque se produjo cuando el auto estaba en movimiento, cuando llegaba al destino que habían anunciado al subir al taxi. "«Es justo ahí, frente a esa casa», dijeron, y justo salía una señora que estaba despidiendo a su hijo. Pensé que los estaban esperando a ellos, y cuando nos estábamos deteniendo, se abalanzaron sobre mí. Tuve suerte de que la señora no entró sino que se acercó, y entonces salieron disparando los ladrones. Y la gente me ayudó, se acercó, no se escondió como hace la mayoría".

Consultado sobre si en algún momento había percibido movimientos sospechosos, en diálogo con Canal 5 comentó: "No, en ningún momento. Vinieron hablando entre ellos todo el camino. Incluso la zona no era un lugar feo, era una zona de viviendas nuevas del barrio Zero. Y además era temprano, alrededor de las 17.30".

taxis.jpg Las manchas de sangre sobresalen al lado del taxi, donde fue atacado el chofer. (Foto: captura de TV)

Tras el ataque, el chofer fue derivado al hospital Eva Perón, de Baigorria, donde permaneció internado hasta la noche en que fue dado de alta.

De acuerdo a las versiones policiales, uno de los atacantes habría sido identificado, ya que es un delincuente conocido de la zona. Algunos vecinos incluso señalaron por lo bajo que vive a menos de 200 metros del lugar del ataque, por lo que esta noche era intensamente buscado por la policía.