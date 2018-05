El taxista que grabó cuando lo agredían en la terminal denunció que fue baleado

El taxista que grabó con el celular cuando los choferes que trabajan en la Terminal de Omnibus lo agredían denuncio hoy que lo amenazaron y le dispararon. El joven contó hoy que, después del incidente, fue seguido por un automóvil hasta la zona norte, donde se le cruzo en el camino, se bajaron dos individuos y uno de ellos le descerrajó el tiro.

"Esa misma noche, estaba en zona norte, me intercepta un auto, se bajan dos muchachos y sin mediar palabra me efectuaron el disparo", contó Lucas, el taxista agredido en la terminal, y añadió: "Esto fue premeditado porque me habían dicho que me iba a pasar, tengo un video donde me dicen que si esto no se termina ahora van a tomar otras medidas".

>> Leer más: Se viraliza video de un taxista agredido por colegas que trabajan en la Terminal





"No vi a nadie, no conozco a los que me agredieron", comentó el taxista, quien contó el episodio que vivió en la Terminal cuando paró con el taxi a subir a un pasajero y fue increpado y amenazado por un grupo de choferes que, según aseguró Lucas, es el que "maneja la parada" y que están siempre ahí sentados, "tomando café y Coca".

En el video, que hoy se viralizó en las redes sociales, se ve como el chofer es hostigado cuando intenta ingresar a la dársena de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. "Pasa todo el tiempo, no es algo que me pasó solo a mí. Siempre voy a la Terminal, intento dialogar, a veces agacho la cabeza y me voy, pero el día que grabé el video me cansé", contó Lucas a Radio Universidad.

>> Leer más: Los taxistas que paran en la Terminal se defienden y dicen que no son mafiosos





"Ellos manejan todo, la parada e inclusive los precios también, porque un viaje al aeropuerto por reloj cuesta 250 pesos y ellos te dicen que por lista cuesta 450 pesos y que no llevan más de dos personas al aeropuerto y no llevan más de una valija, cosa que un pasajero tiene que gastar el doble e ir en dos autos", contó visiblemente indignado Lucas.

Embed Mafia en #laTerminal & desidia de @MuniRosario q #noQuiere eliminar el patoterismo en el servicio público... Vean el vídeo, suerte q éste trabajador pudo grabar, zafar de una golpiza mayor y q le arrebataran el celular... Ayer otra Cám. de #Taxis denunció casos similares #Rosario pic.twitter.com/Q4pVKUSHS3 — diego fiori (@dhfiori) 10 de mayo de 2018





Finalmente, aseguró que "hay gente de Servicios Públicos" que conocen la situación y hace la vista gorda. "Lo tengo grabado en video cuando me manda a que me vaya porque yo no trabajo ahí", contó Lucas, quien, más allá de su denuncia, aseguró que hay mucha gente buena en el área de control de la Municipalidad.