Los jóvenes y adolescentes que no llegan a las guardias específicas de los hospitales lo hacen a los centros de salud barriales, que son su referencia en el territorio. La subdirectora de Centros de Salud municipal, Silvina García, describe que llegan con crisis subjetivas, situaciones de angustia y ansiedad y "un fuerte incremento de los padecimientos de la salud mental" .

Muchos de ellos están atravesados por situaciones de violencia y, en los sectores populares, se ven vulnerados en sus derechos. Sin embargo, el referente y director del Programa Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni , deja en claro que "el suicidio no es algo que le ocurre a alguien que está solo en su casa, sino que vemos que hay un entorno y que incluso hubo señales que no se vieron".

Coincidentemente con lo que plantean desde el Ministerio de Salud de la provincia y reflejó La Capital en su edición del miércoles, García señala "necesario ajustar los datos estadísticos" y explica que desde la órbita de la Secretaría de Salud Pública en los territorios, "una de las líneas que se trabaja es la de registrar los casos intentos de suicidio" que llegan a centros de salud.

"Tenemos que trabajar para ajustar datos. Lo que estamos haciendo es mirar con atención los casos de intentos de suicidio en jóvenes y adolescentes, porque son datos más fáciles de registrar por parte de nuestros equipos y que no requieren, como en los casos de los suicidios consumados, la intervención de múltiples fuentes, áreas legales y judiciales", señaló la funcionaria.

García señala que "se evidencia un incremento de todos los padecimientos de la salud mental en esa franja etaria y con cuadros más agudos en muchos casos", y aunque señala que "las situaciones de intento de suicidio y suicidios que llegan a los centros de salud no son tantas cuantitativamente hablando, sí son sumamente complejas e implican situaciones agudas en el momento mismo; no solo con esa persona, sino además con todo su entorno, familia, escuela, lazos sociales y afectivos".

Un impacto que debe atenderse

Vigoni, referente del trabajo territorial con jóvenes y adolescentes, coincide con García en que el impacto que provoca "en el entorno de esa persona es muy fuerte y debe ser atendido". De hecho, relata su experiencia poco antes de la pandemia, cuando el programa hizo pie en varias localidades del centro y norte de la provincia justamente a partir de situaciones repetidas de casos de suicidios en jóvenes y adolescentes.

"Es una problemática en ascenso y que entre los jóvenes es clave poner en discusión, como lo es también el abuso, y hay que hacerlo en las familias, pero también en los clubes y en las escuelas porque lo que estamos viendo es que el suicidio no le ocurre a alguien que está solo en su casa y no que tiene relación con nadie, sino que en muchos casos hay un entorno, hubo señales que no se vieron y cuando ocurre, resulta devastador en el círculo familiar, pero también de amigos donde hay que trabajar sobre eso que sucedió", afirmó.

En esos escenarios, Vigoni detalló que "se trabajó con grupos de jóvenes, donde hubo que contenerlos y fue indispensable hacerlo porque el impacto de un hecho así es muy fuerte, es necesario en esos contextos empezar a trabajar en proyectos de vida más allá del hoy, más allá del bienestar individual para poder pensar en lo colectivo y en ese sentido es necesario que vayan las políticas".

Marca de época y necesidades materiales

Para el referente del programa que supo tener alcance provincial y actualmente se sostiene en la ciudad, hay marcas de épocas en las crisis subjetivas que atraviesan los jóvenes.

"Es un tiempo donde no hay lugar para el malestar, la tristeza y el fracaso y eso penetra en los pibes, casi todos usuarios de tecnología y redes sociales que muestran un mundo posible, al alcance de la mano, casi instantáneo que después se ven atravesados por el peso del cuerpo, por las condiciones materiales y por el peso de esa existencia que no pueden modificar", señala como marca de época.

Si bien algo de esas situaciones ya se percibían en la previa de la pandemia, señala que eso "se agudizó después significativamente e incluso con mayores niveles de complejidad, porque siempre el encierro complejiza".

Y pone como ejemplo los jóvenes y adolescentes que se encuentran en esa condición por mantener conflictos con la ley penal.

"Ya de por sí las violencias territoriales hacen que el movimiento de muchos de estos pibes se vea reducido, se da una naturalización de la pérdida de la libertad y del movimiento, eso se dio en pandemia y se da mucho en los lugares de encierro, donde los intentos de suicidio son un tema en sí mismo, así como las lesiones, porque en esos contextos el arrasamiento es mayor", afirmó.

Aunque su mirada está puesta en los sectores más populares y materialmente más desfavorecidos, Vigoni no la deja de señalar como "una problemática transversal que debe ser abordada desde salud, pero integralment, con todos los actores sociales y de los organismos del Estado". Y recalcó que "es urgente darles a los jóvenes de que hay una dimensión de que hay algo más después de mañana y que debe trabajarse desde el Estado en términos de proyectos colectivos".