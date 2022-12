El SPR se reunió con autoridades de Seguridad ante el ataque armado en TVL

El dirigente gremial indicó luego del encuentro oficial que no parece casual que haya sido elegida la puerta de Canal 3 para hacer esta amenaza, que si bien no apunta directamente a los periodistas, genera mucha angustia y mucho temor. Creemos que se busca también un recorte de las libertades de las y los trabajadores de prensa para generar autocensura.

Carmona señaló también "la audacia y la impunidad con la que esta gente pasa por la puerta de un canal de televisión, dejan un cartel amenazante y tiran tiros al aire para marcar territorio. Esto indica un grado de corrimiento de la raya en cuanto al crecimiento de las amenazas para instalar la inseguridad y la dominación de las mafias que sorprende". Añadió que la seguridad de los periodistas “es imposible de lograr si no se logra la tranquilidad, la seguridad y la paz, pacificando Rosario. Por eso creemos que las fuerzas políticas y el Estado deben trabajar en función de recuperar los territorios. En sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, tienen que tener una acción clara y decidida, con valentía no solo en el plano de la seguridad sino en el plano de la justicia y en la recuperación de los servicios, de la atención, del cuidado de la gente que vive en barrios dominados por bandas de narcotraficantes. Hay que trabajar para que se pueda volver a tener las escuelas y los centros de salud abiertos. No solamente los periodistas no pueden entrar en algunos lugares, también tienen temor los médicos y los maestros”.

El SPR afirma que los atacantes buscan generar mayor repercusión al tener como objetivo a los medios de comunicación, que tienen el compromiso de informar lo que ocurre en una ciudad convulsionada por hechos delictivos pero convencidos de que "los periodistas no son héroes, son trabajadores que deben cumplir su tarea con resguardo de su integridad física y emocional. Es función del Estado alcanzar esta seguridad para el trabajo periodístico".