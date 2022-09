El socialismo reclamó el "urgente" tratamiento de la ley de humedales

En un comunicado indicaron que la eventual sanción de la norma "permitirá no sólo proteger el medioambiente, sino también proteger y potenciar al sistema productivo", y sostuvieron que suspender el tratamiento es "deslegitimar un trabajo serio que se realizó durante muchos años", además de reclamar que se defina "urgentemente" una fecha para volver al debate en comisiones.

"Hace casi diez años que el socialismo impulsa proyectos de ley para el cuidado de los humedales. En el año 2020, el diputado Enrique Estévez, presidente del bloque, presentó un proyecto para establecer presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. El texto se trabajó arduamente en la Comisión de Recursos Naturales, junto al resto de los presentados por las distintas fuerzas políticas lográndose una síntesis de los mismos, aunque luego no fue tratado en las otras Comisiones", indica la nota, para añadir que "a principios de este año el socialismo realizó una nueva presentación del proyecto contemplando también el contexto de emergencia ambiental que viven todas las ciudades ribereñas afectadas a diario por el humo proveniente de las quemas en el delta del Paraná".

>> Leer más: La ley de humedales pierde fuerza por el freno de los gobernadores del norte del país

>> Leer más: Manifestación en el Monumento en reclamo del tratamiento de la ley de humedales

Remarcaron que "el proyecto no está en contra del sistema productivo. Bien sabemos desde el socialismo que la economía del país y de la provincia de Santa Fe depende de lo que se produce en nuestra tierra, pero ese territorio debe ser trabajado de forma racional y pensando en un futuro sustentable. Una ley de humedales permitirá no sólo proteger el medioambiente, sino también proteger y potenciar al sistema productivo. Cabe recordar que los humedales son ecosistemas fundamentales para amortiguar el impacto de inundaciones y funcionan como reservorios de agua que contrarrestan la ocurrencia de sequías y sus efectos. Debemos ser conscientes que, sin regulaciones, los humedales quedarán arrasados y no podremos proyectar políticas económicas y productivas en un futuro inmediato".

"Todos los bloques que integran la Cámara —prosigue— tienen proyectos que reflejan la voz de las organizaciones sociales, científicos e investigadores, y también la mirada del sector productivo. Las mejores leyes son producto de los consensos entre todos los sectores a los que involucra, por ello es necesario escuchar y dialogar de frente a la ciudadanía, nunca frenar los debates".

Afirmaron también que "la peor respuesta de esta Cámara fue la irregular suspensión del plenario de comisiones solicitada por los bloques de mayor representación parlamentaria. Significa postergar un debate que debe ser honesto y deslegitimar un trabajo serio que se realizó durante muchos años. Rechazamos esta decisión tomada a puertas cerradas y de espalda a la sociedad, sin respetar una decisión votada democráticamente en el recinto. No vamos a permitir que se siga dañando la salud de los habitantes de nuestro país por falta de diálogo".

"Urgentemente exigimos que se establezca una fecha para continuar con este debate en el plenario de comisiones para alcanzar un dictamen de forma inmediata", concluye el comunicado.