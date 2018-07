En medio de una masiva movilización de taxistas contra el desembarco de Uber, la concejala radical María Eugenia Schmuk ingresó ayer un proyecto para regular el arribo de esta empresa que propone un nuevo sistema de traslado de pasajeros. El debate está instalado y ya llegó al Concejo.

Sin embargo, el titular del bloque socialista Horacio Ghirardi dijo que no ve que haya la aceptación suficiente para que el proyecto se convierta en ordenanza. "No noto consenso en los distintos bloques del cuerpo para avanzar en tal sentido", advirtió el edil socialista en Zysman 830 de La Ocho.

Si bien dijo que nunca hay que cerrarse a dar un debate de actualidad, el concejal sentó su posición: "En lo personal mi posición es defender los sistemas regulados de servicios públicos, creo que las experiencias que hemos visto de desregulación o flexibilización del servicio publico complican al usuario, perjudican la calidad del servicio y en general deterioran los derechos del trabajador de estos servicios".

El proyecto. Con la firma de la concejala María Eugenia Schmuck, ayer ingresó al Concejo un proyecto que le abre la puerta al desembarco de Uber en Rosario. Entre los puntos salientes de la iniciativa, fija un cupo máximo de 200 coches para trabajar en Uber, además de pagar una tasa trimestral del 5 por ciento del valor del vehículo. La presentación del proyecto coincidió con una masiva marcha de titulares y peones de taxis que se oponen al arribo de esta aplicación.

Perjudicados. Respecto del debate que se avecina en el Concejo, Ghirardi dijo que hay que ver "la manera de no perjudicar lo que hoy tenemos implementado en Rosario en sistema de taxis y remises, sino mejorarlos", a fin de "no perjudicar al usuario, no bajar la calidad del servicio y no precarizar la situación de los trabajadores".