"Si fuera por algunos concejales, no se construiría ni una cancha de bochas", expresó hoy el concejal socialista Horacio Ghirardi para aclarar que el bloque oficialista del Cocnejo Municipal no va a aprobar el permiso que se iba a otorgar a la familia de Angel Di María para construir un edificio en la zona norte. Propondrán una reforma a la norma vigente.

En diálogo con el programa "Zysman 830" de La Ocho, Ghirardi aclaró que "el bloque socialista no va a votar a favor de este expediente, vamos a proponer el análisis integral de la normativa vigente", adelantó y manifestó desconocer hasta ahora, que detrás del proyecto estaba el padre del exfutbolista de Rosario Central.

Ghirardi aclaró que lo ocurrido hasta ahora no es mas que un análisis del expediente por parte de los asesores de los distintos bloques y luego una "discusión intensa, con distintas miradas urbanísticas" sobre la cuestión. "Con María Eugenia Schmuck creíamos que algunas cuestiones que se planteaban eran atendibles", evaluó el concejal.

Sin embargo, apuntó que "hasta que un expediente no reúne las firmas necesarias, no tiene estado para pasar al recinto; con lo cual, este expediente es muy probable que no se trate esta semana y que no reúna los votos para ser tratado, mas allá de lo que diga Gigliani y Monteverde".

Di Maria.jpg Foto: Gentileza / La Nación

"Si fuera por algunos concejales, en Rosario no se construiría ni una cancha de bochas, porque tienen una posición de no avalar la construcción en altura ni los emprendimientos privados", disparó Ghirardi.

"Conceptualmente no lo comparto, creo que la ciudad necesita crecer, dentro del respeto de las normas y la transparencia absoluta", agregó, destacando la necesidad de "ayudar a los privados para que puedan construir, porque genera trabajo, desarrollo y movimiento de la economía".

Por último, el concejal Ghirardi explicó que no van a analizar el expediente de manera particular, "porque creemos que amerita un análisis integral de la normativa de bulevard Rondeau", ya que algunas cuestiones que plantea el expediente son atendibles.

"En un predio que tiene 10 metros de ancho; si le exige 5 metros de retiro de cada lado, es imposible que se pueda construir nada. Esta normativa se pensó con la posibilidad de unir varios predios, y en la realidad se esta haciendo muy difícil, por lo que se necesita un análisis integral", cerró.