El Siprus solicitó una actualización salarial superadora y pases a planta

Exigieron revisiones periódicas para no perderle pisada a la inflación, que está pautada en el orden del 60% durante el 2023. Pusineri descartó la cláusula gatillo.

Sin fecha para la próxima reunión paritaria, los representantes del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) se reunieron en el Ministerio de Trabajo provincial para tratar la recomposición salarial del sector, los pases a planta y la precarización laboral de los monotributistas contratados desde 2019. En síntesis, solicitan un salario mínimo de $282 mil desde marzo y revisiones periódicas para no perderle pisada a la inflación durante 2023. También les tocó el turno a los estatales.

El encuentro se llevó a cabo este viernes a las 11 en la sede de la cartera laboral santafesina. En el mismo, el funcionario descartó que se esté pensando en incorporar la modalidad de “cláusula gatillo” y deslizó que los gremios no hicieron un planteo formal al respecto. Si bien en el encuentro inicial no se habló de números ni porcentajes, el titular de la cartera laboral aseguró que “todas las posibilidades van a ser analizadas" .

Además, Siprus planteó que se efectivice el aumento a los monotributistas que prestan servicio en el sector y aún no recibieron el aumento de diciembre que percibió el resto de los trabajadores.

A su vez, otro "punto importante" es el pase a planta de "2100 profesionales" que ingresaron el 1º de enero de 2019 y aún "conservan condiciones precarias y sin derechos laborales". También se mencionaron los escalafones y la situación edilicia de los centros de salud, entre otros ítems.

Cláusula gatillo

En cuanto a la cláusula gatillo dijo que "conceptualmente, me parece un tema superado porque en la discusión paritaria en la Argentina que ya lleva tres años no está presente la cláusula gatillo. Pero además hay que señalar que la cláusula gatillo que conocemos en la provincia de Santa Fe hubiera significado llegar a la paritaria del día de hoy con 10 puntos menos, por lo que no veo el beneficio para los trabajadores”.

Por otro lado, Pusineri subrayó que la propuesta a la que se arribe será válida para todos los agentes del gobierno provincial: ”La idea del Ejecutivo es no discriminar entre sectores de la administración pública. Estamos hablando siempre de aumentos porcentuales, de forma tal que vamos a seguir el criterio de años anteriores”.

Al término del encuentro, Jorge Hoffmann, Secretario General de ATE, manifestó: “Queremos llegar al mes de marzo con una política salarial acordada. No queremos correr por detrás de la inflación, el salario no puede perder poder adquisitivo”.

Y agregó: “Queremos anticiparnos a la inflación para darle tranquilidad a los trabajadores y preservar los salarios. Una alternativa innovadora, entre otras. Es realizar un acuerdo hasta mitad de año para luego convocarnos a discutir el segundo semestre. La voluntad de las partes es encontrar una fórmula que nos permita recuperar poder adquisitivo como lo hicimos a finales del año pasado”.