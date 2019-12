El Sindicato Luz y Fuerza remarcó su "espíritu solidario"

“Nosotros siempre defendimos y seguiremos defendiendo los derechos y conquistas de los trabajadores de Luz y Fuerza, eso es prioritario y un compromiso irrenunciable, pero al mismo tiempo somos y seremos solidarios con todos los trabajadores y con la sociedad. Hemos dado muestra de ello”. La frase le pertenece a Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, del Movimiento Sindical Rosarino y titular de la fundación altruista Con la Gente. De este mod, el dirigente trazó un balance y reivindicó el accionar solidario de la entidad que conduce.

“Siempre tuvimos nuestro carácter solidario, el de acudir en ayuda de sectores más desprotegidos. Lo que ocurre es que, en los últimos años, la crisis determinó que decidiéramos profundizar la ayuda. Tal vez por eso nuestra obra, que es de todos los trabajadores de Luz y Fuerza, se hizo más visible”, añadió Botto antes de remarcar que el gremio se mostró en campaña solidaria permanente. “La solidaridad es fundamental para el progreso social, siempre lo entendimos así, incluso ahora hasta el mismo presidente Alberto Fernández manda una ley que habla de solidaridad. Quiere decir que estábamos en el buen camino”.

En otro orden, destacó que los trabajadores del sindicato no son privilegiados y su solidariad no obedece a esa cuestión. “Hay trabajadores que han obtenido conquistas, estados más o menos justos. Y digo más o menos justos porque aquí hay mucha desinformación y no todo es lo que parece. El sueldo promedio de un trabajador de la EPE es de 50 mil pesos, que a veces se mejora trabajando más, con más horas extras, colgados en cables de alta tensión o cavando pozos bajo la lluvia o un calor abrasante, arriesgando la vida y hasta perdiéndola, como lamentablemente ha sucedido. Además, nuestros empleados de todas las áreas cotidianamente deben soportar presiones de todo tipo, escuchar las quejas justas de los usuarios por sucesos y políticas en los que no tienen nada que ver. Y a veces hasta han sido injustamente perseguidos. En esto soy contundente, cuando se habla de trabajadores no puede hablarse de privilegios, sino de conquistas que nosotros queremos para todos. Hay que igualar para arriba, no para abajo”.

En su escritorio se destaca una foto con el Papa Francisco durante una visita a Roma. A propósito de ese encuentro, Botto recordó: “Cuando estuvimos con Francisco le transmitimos nuestra visión de cómo estaba la Argentina, y fuimos honestos con él y con nosotros mismos al expresar que el mayor problema de nuestra patria no es económico, sino moral y cultural. Es imposible que salgamos adelante si seguimos divididos, con rencores y pensando en uno mismo en lugar de pensar en el conjunto. Hace falta respeto y unidad aun cuando en algunas cosas pensemos diferente. Estoy seguro de que todos los argentinos nos podemos encontrar en un punto común: una vida digna de ser vivida para todos.

El referente de Luz y Fuerza bregó por un 2020 mejor para todos y no ocultó su esperanza de que haya una mejoría en el país, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener firme el compromiso de defender los derechos sociales. “Eso es lo prioritario siempre”, dijo.