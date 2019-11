El sindicato de Luz y Fuerza lanzó una fundación solidaria

Con la presencia de políticos, funcionarios, periodistas, trabajadores, empresarios y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario lanzó la Fundación Con la Gente, una herramienta que servirá para profundizar el trabajo solidario del gremio en favor de los más necesitados. El acto tuvo lugar en el salón Metropolitano. Durante la ceremonia, el secretario general del gremio, Alberto Botto, hizo hincapié en que el propósito central de la fundación que preside será "contribuir a la formación del ser humano", a través del apoyo a jóvenes con talento o que no pueden estudiar o perfeccionarse por falta de recursos económicos. "La realidad nos dice que hay muchos chicos que no tienen oportunidades para desarrollarse —dijo Botto— y nuestra tarea será ayudar a cuantos podamos para que cumplan el sueño de crecer como personas. Sabemos que no podremos dar solución a todas las necesidades, pero como dice el principio de algunas doctrinas "el que salva a una vida, salva a la humanidad". Estamos empeñados no sólo en decir, sino en hacer", expresó el dirigente gremial en su exposición. La flamante fundación es la continuidad de un trabajo solidario en favor de distintos comedores y organizaciones sociales de la ciudad, que desde hace ya unos años lleva adelante el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario. "Llevamos a cabo una campaña solidaria permanente. Entendemos que hoy el gremialismo tiene un rol fundamental en el destino social. Nosotros como trabajadores, debemos participar activamente en la realización de esta sociedad argentina. Y debemos hacerlo seriamente, responsablemente, con compromiso y convicción", destacó el dirigente. "En este mundo individualista y competitivo, la solidaridad como valor, como virtud fundamental del ser humano debe ser reflotada, rescatada", concluyó.