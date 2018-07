El Senado reanuda hoy las exposiciones sobre el aborto

Luego de un cuarto intermedio decretado la semana pasada, el Senado de la Nación se dispone a escuchar hoy y mañana a decenas de testimonios en relación al proyecto de legalización del aborto, que ya cuenta con media sanción de Diputados. En esta oportunidad, harán uso de la palabra el actual ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y sus antecesores durante el kirchnerismo, Alejandro Gollán y Ginés González García.

Hoy la jornada promete polémica. Los senadores María Fiore Viñuales (Salta) y Guillermo Snopek (Jujuy) buscarán impedir que Rubinstein, exponga al considerar que como miembro del Ejecutivo puede incidir en los legisladores.

Si todo sucede con normalidad a partir de las 14, expondrán el ministro de Salud de la Nación y luego será el turno de Miguel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina.

También está agendado el jefe de obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti, funcionarios y autoridades uruguayas; el ex titular del Pami, Carlos Regazzoni; expertos en bioética, estudiantes secundarios y profesionales del Derecho.

Las convocatorias se realizaron en base a lo resuelto en las reuniones plenarias de las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales.

Dentro del temario en debate, se encuentra el proyecto de ley en revisión sobre regimen de interrupción voluntaria del embarazo, y otro del senador Federico Pinedo sobre atenuantes para casos de aborto, el programa "El Estado se hace cargo y te acompaña" respecto a la contención de las madres embarazadas y el niño por nacer.

Hay otro expediente en estudio, sobre protección de la mujer con embarazo no deseado.

Para mañana, en tanto, están convocados a partir de las 10 el responsable de Fundación Conin, Abel Albino; el ex ministro Gollán, representantes gremiales, de la Asociación Síndrome de Down, entidades no gubernamentales, la ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Mirta Roses, abogadas especializadas en defensa del derechos de la mujer, referentes sanitarios de Catamarca, La Rioja, Ushuaia, de los jóvenes profesionales Provida, activistas feministas, médicos genetistas y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo Barrera Buteler, entre otros.

Con los votos divididos en un virtual empate entre las bancas del Senado, cabe recordar que días atrás tres senadores cordobeses ingresaron en la Cámara alta un proyecto alternativo al que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Plantea la interrupción voluntaria del embarazo con un límite en la semana 12 de gestación y no en la 14, e incorpora a clínicas y sanatorios como objetores de conciencia institucional.

Los senadores mediterráneos van más allá y proponen eliminar las penas a los médicos que dilaten, obstaculicen o se nieguen a realizar prácticas abortivas.

El texto votado en Diputados reprime con una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a quien tenga una inconducta.

Misoprostol

La iniciativa de los cordobeses propone además crear una partida presupuestaria para financiar la posible ley y la producción de misoprostol, que permite realizar abortos ambulatorios en las primeras semanas de gestación. El precio de estas píldoras hoy llega a los 3.300 pesos, un costo restrictivo para los hogares de menores ingresos. En Rosario, el misoprostol se entrega gratuitamente en los centros de salud desde hace años.