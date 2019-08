El sector de la construcción criticó a Leone

El Foro de Emprendedores de la Construcción (FEC) Rosario salió al cruce de las afirmaciones hechas por el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, en relación a los pedidos de agilización de los trámites en Obras Particulares para obtener los permisos de edificación correspondientes. Esta entidad, junto a colegios profesionales, presentó en el Concejo un proyecto para simplificar los expedientes y así reducir la morosidad en los tiempos de otorgamiento.

El FEC había planteado en abril pasado que, para obtener un permiso, cualquier obra requiere de un total de entre 14 y 20 documentos.

"Solicitábamos que algunos documentos que no hacen a la habilitación de las obras se soliciten después. Además, realizamos las comparaciones con otras provincias y los trámites en Rosario demandan el doble de documentos que, por ejemplo, en Buenos Aires", señaló la vocera de la entidad, Diana Pagnucco.

La referente del FEC recordó que las declaraciones de Leone donde el funcionario manifiesta que, a partir de noviembre pasado, cuando se digitalizó la gestión, el trámite dura 45 días. "Esto es incorrecto. Para ingresar un trámite de permiso hay que reunir los 14 documentos y no se ha reducido un solo papel. La reunión de esos documentos lleva meses de trabajo, los certificados salen a destiempo y, a veces, el trámite ingresado en el expediente digital, es rechazado por no estar correctamente nombrado el archivo", subrayó Pagnucco.

"Leone dice que a veces hay muchas idas y vueltas por las correcciones de los planos. Pero no existe un protocolo de dibujo, con lo cual, si al inspector no le gusta cómo está dibujado, lo puede observar. Pedimos un protocolo de dibujo público y no hemos tenido respuesta. Las correcciones siguen siendo a criterio del inspector", remarcó la vocera.

"No deberían culpar a los profesionales que presentan los trámites, sino hacer lo posible para que prospere ya no la construcción, sino la generación de fuentes de trabajo".