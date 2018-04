El secretario de Hábitat de la provincia, Diego Leone, dijo no tener mayores informaciones del gobierno nacional sobre el proyecto que busca expropiar las tierras de las villas de emergencias para que sus habitantes puedan ser propietarios y destacó que, al menos en Rosario, para urbanizar los 100 asentamientos registrados "se necesitan muchos recursos humanos pero fundamentalmente económicos".

Consultado sobre si consideraba viable el proyecto del gobierno nacional, Leone dijo que "nuestra política de hábitat en la provincia tiende a eso, a trabajar sobre asentamientos irregulares. primero haciéndonos del suelo y luego urbanizando. Aquí tenemos Sorrento Y Cullen, el cordón Ayacucho y varios lugares más".

>> "Del plan nacional nos enteramos por los diarios, no teníamos oficialmente noticias del tema. Pero abordar los 100 asentamientos que hay en Rosario insumen muchísimos recursos humanos desde el punto de vista del abordaje social, y fundamentalmente recursos económicos. No tenemos el proyecto, no lo vimos, y la verdad es que esto insume mucho tiempo. Y esa es nuestra gran preocupación porque sobre el proyecto no articulamos nada todavía. Urbanizar 100 asentamientos es un trabajo que puede demorar muchos años", confió el funcionario.

>> "Oficialmente no sabemos mucho del tema. Sabemos que la idea es trabajar con entidades internacionales que puedan financiar. Pero en general estos trabajos demandan años en poder logar que se aprueben los proyectos", explicó el secretario de Hábitat en declaraciones a Canal 5 .

>> "En Santa Fe hay una decisión política del gobernador Lifschitz de reforzar el presupuesto de hábitat. Y el Plan Abre le da todo ese abordaje, y atrás de todo hay un abordaje social, primero cuidando el arraigo del vecino. Y que las obras contemplen la calidad de vida del ciudadano. A lo de Nación lo vemos como un anuncio, pero necesitamos avanzar con algo firme. No alcanza sólo con eso, es algo que genera ilusión. Expropiar un terreno es válido, es el paso previo, pero hay que tener en cuenta con qué se sigue" , indicó Leone.

Viviendas para Rosario

>> Leone se refirió al anuncio conjunto con Nación sobre la construcción de 640 viviendas e indicó que "firmamos un convenio con la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior. Son 640 viviendas para trabajadores rosarinos, que se suman alas 630 que ya terminamos. En la gestión del gobernador Lifschitz ejecutamos casi 1.000 viviendas. Estas están ubicadas en el cuadrante noroeste dela ciudad, en Circunvalación y la salida a la autopista a Santa Fe".

Cómo anotarse para el plan de viviendas

>> Los interesados deberán ingresar al registro digital de acceso a la vivienda (www.santafe.gob.ar/habitat ). Ahí deberán clickear en una placa de color verde donde deberán cargar todos sus datos personales. Hay que recordar que para las familias que se anotaron para otros sorteos sigue siendo válida su ficha, pero deberán actualizar todos sus datos. Se recuerda también que es el único medio para poder acceder a una vivienda. El trámite no tiene gestores ni intermediarios y es gratuito. Ya hay cerca de 15 mil anotados.