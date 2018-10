El remate de autos alta gama genera expectativa

Con una buena concurrencia de inscriptos, comenzó ayer la primera jornada de exhibición de los 18 autos que el gobierno provincial subastará mañana, a partir de las 16, en el galpón 17 de la Franja Joven, en el parque a la Bandera. Por su parte, anoche se frenó el remate de dos autos BMW. El abogado Marcelo Martorano interpuso la medida cautelar a la que hizo lugar el juez Juan Andrés Donnola.





De todos modos, enterado de la resolución, el gobierno provincial seguirá adelante con el remate. Sin embargo, este precedente podría replicarse al resto de las unidades.

En el predio pegado al río Paraná asoma el lote de 18 autos recortados sobre los muelles de la costa central.

Hubo 3.598 los inscriptos de toda la Argentina, de los cuales 2.078 son de Santa Fe, 554 de Buenos Aires y 244 de Córdoba, además de otros distritos del país.

Desde ayer y hasta hoy, entre las 14 y las 18, muchos anotados en el padrón oficial fueron autorizados a mirar de cerca los rodados. Cabe recordar que la base fue estimada en un 60 por ciento del valor del mercado y que los ganadores de cada subasta deberán ser los titulares registrales.

Con este remate, se espera recaudar más de 4 millones de pesos, que se usarán para fines sociales, y serán 8 los martilleros que por sorteo estarán a cargo de la venta de los rodados.

La nueva modalidad surgió con la creación de una repartición que pega fuerte en el patrimonio de las organizaciones delictivas, a través de este mecanismo.

Mientras varios de los inscriptos husmeaban en el interior de cada vehículo y observaban los motores, se hizo presente el titular de la flamante Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) Matías Figueroa Escauriza.

"No se frena el remate, se planteó una medida de no innovar y se va a debatir en la causa. Hasta luego de la subasta se definirá si es o no inconstitucional la ley. Esta todo listo; el remate no se para y se dejarán para la próxima estos vehículos en caso de que ganemos judicialmente la cuestión", replicó Figueroa Escauriza en relación a la notificación de la medida cautelar que se recibió anoche.

El entusiasmo del funcionario sigue intacto. "Cerca del 20 de diciembre en Santa Fe tendrá lugar un nuevo remate. La agencia cuenta con 240 coches para remate y ya proyectamos una subasta más grande para Rosario", indicó Figueroa Escauriza.

Como dato que seguramente llamará la atención, se supo que ingresaron a la flota tres autos de alta gama marca Audi modelo A5 con muy pocos kilómetros de uso.

La exhibición actual de los rodados causa mucha expectativa y ayer la presencia de varios inscriptos fue una muestra cabal.

Esta flota tiene 18 autos provenientes de bandas delictivas que afrontan un proceso penal y, ante la imposibilidad de justificar la compra regular de estos coches, les fueron incautados.

Los anotados fueron a verlos con sus mecánicos asesores, y también muchos con libretas de apuntes.

Roberto, de 64 años, se confesó un apasionado de los autos. "Existen gastos ocultos, ya sea por el uso indebido o porque estuvieron mucho tiempo parados. No todo lo que brilla es oro", concluyó y siguió analizando con lupa los coches.