El regreso a clases en pandemia, entre el entusiasmo y el desconcierto

Entre los que volvieron a la escuela en pandemia figuran los chicos de cuarto año de Química del Politécnico, que depende de la UNR. Fueron directo al laboratorio para hacer experimentos durante una hora y media, divididos en burbujas y separados por dos metros. “Esto había sido planificado durante el mes de diciembre, ya que desde los departamentos establecieron cuáles eran las actividades presenciales esenciales para los estudiantes de cuarto a sexto año”, explicó el director del Poli, Juan Farina.

Los jóvenes no concurrirán a la sede de avenida Pellegrini 250 de lunes a viernes de aquí al 12 de marzo, en cambio asistirán solo algunos días por semana para garantizar actividades académicas de carácter práctico. Lo harán de acuerdo a una grilla que implicó “un trabajo de hormiga”, según Farina, y que será aún más compleja a partir del 12 de abril, cuando arranque primer año. Entre el 15 de marzo y el 12 de abril las clases serán virtuales y luego alternarán presencia y virtualidad.

Por lo pronto este miércoles pasaron por la escuela en dos bloques horarios 60 adolescentes, a su vez agrupados en burbujas. No hubo recreo ni patio pero sí la convicción de que nada reemplaza la vivencia personal y grupal dentro del aula, apuntó el director. “Los docentes y los alumnos estaban muy contentos”, se entusiasmó.

También la directora del colegio privado Madre Cabrini, María Gabriela Banchio, apeló a la palabra “entusiasmo” para describir lo que sintieron los estudiantes de quinto año el primer día de esta etapa de cierre. Aunque los alumnos también mostraron "desconcierto", todo en un contexto en el que ya tienen compromisos asumidos con institutos terciarios y universidades en los que planean seguir su educación superior.

“Tuvimos una muy buena jornada, ordenada, intensa, emotiva, en la que aprovechamos la experiencia de diciembre (cuando hubo algunos días de clase con asistencia a los establecimientos)”, contó la docente de Geografía, que desde hace 22 años integra el equipo directivo. “El protocolo estaba bien aceitado, con 12 chicos por burbuja. Por un lado decían que no tenían ganas de venir pero una vez en la escuela se engancharon. Y en el recreo respetaron los espacios designados para cada una de las seis burbujas que armamos”, relató Banchio.

De un alumnado total que trepa a 380 personas en la secundaria, hoy por el Madre Cabrini pasaron 70. “Es como una prueba piloto para lo que viene después del 15 de marzo, cuando la escuela esté funcionando a pleno”, admitió. El esfuerzo por estas horas tiene que ver con “darle el mejor cierre posible a un año tan particular como el que hemos vivido, en el que se vieron potenciados algunos trastornos psicológicos como fobias por el encierro: los padres nos refieren que hicieron consultas por situaciones como apatía o anorexia”, cerró la directora, rescatando la importancia del encuentro en el aula como un espacio de cuidado, escucha y acompañamiento más allá de lo pedagógico.

A la primaria Gabriel Carrasco del barrio de Alberdi volvieron este miércoles los alumnos de séptimo grado que debían materias especiales, la semana que viene irán aquellos que no cumplieron los objetivos y a fin de mes retornarían todos, contó una mamá que prefirió no identificarse. Agregó que concurrieron pocos niños y que las comunicaciones se hicieron a último momento (recién el viernes la institución avisó sobre el regreso a las aulas). Es que el Ministerio de Educación notificó a fines de la semana pasada una circular que detalla el dispositivo de cierre de ciclo lectivo 2020. “Parece increíble que después de once meses las cosas se manejen así”, se quejó la mujer. Otros establecimientos decidieron diferir el comienzo de la nueva etapa.

En el Normal Nº 2, por ejemplo, empiezan este jueves en coincidencia con la reincorporación de los docentes de sus licencias anuales ordinarias y en la primaria Roque Sáenz Peña, de Sarmiento al 300, lo harán el lunes por obras de infraestructura.

“Estamos viviendo el minuto a minuto; reacondicionando, readaptándonos, pensando en esta nueva realidad pandémica”, reveló la rectora del Normal Nº 2, que cuenta con cuatro niveles del sistema -inicial, primario, secundario y superior- y tres mil personas circulando por día en el edificio de media manzana. “Como la escuela es tan grande contamos con espacios suficientes; tenemos que ver los protocolos, analizar los ingresos y egresos, la permanencia de los estudiantes. Estamos organizando esto en conjunto con las familias y de alguna manera vamos a hacer una especie de ensayo porque nadie sabe en la práctica como va a funcionar la cosa”, admitió Andrea Della Siega con energía.

En tanto la directora de la primaria Nº 103 Roque Sáenz Peña, Julia Azula, reveló que esperan a los chicos de séptimo grado el lunes 22 porque en lo que queda de la semana continuarán trabajando en un problema con el suministro de gas que arrastran desde el año pasado. De todos modos se mostró optimista ya que cuentan con termómetros digitales, torrecitas sanitizantes para administrar alcohol en gel y hasta un ingreso extra para prevenir amontonamientos. “Hicimos arreglos en los baños de los docentes y agregamos dos bachas para garantizar la higiene”, contó Azula. En el edificio también funciona un jardín de infantes y una escuela nocturna.

La directora contó que van a armar burbujas de diez a doce chicos de manera aleatoria, con el único criterio de que sea equitativa la proporción entre mujeres y varones. Aprovechó para pedir a los padres que colaboren al momento de la entrada y la salida para evitar aglomeraciones y vaticinó que por ese motivo seguramente habrá ingresos escalonados.

En la puerta de la técnica Nº 5 Andrés Perucca, de 19 años, esperaba un certificado de alumno regular. Lo necesita porque está terminando la carrera de maestro mayor de obras -le falta entregar algunos trabajos- y planea estudiar Ingeniería. “A nosotros, los de sexto año, no nos suma venir a la escuela ahora porque tenemos todo adentro de una computadora. Lo que nos interesaba era hacer las prácticas, ir a las obras, y no pudimos”, se lamentó el joven antes de que una preceptora le informara que el lunes debe volver a clase. “Yo quiero pensar en lo que viene”, dijo, y se alejó en su bicicleta, pedaleando fuerte.