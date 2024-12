El rector de la UNR rechazó el arancelamiento a estudiantes extranjeros: "No resuelve nada"

Debate serio y riguroso

El rector prosiguió en su análisis. "Así como está planteado es impreciso, y no es la primera vez en el año que se plantea una medida de esta naturaleza. Esto no tiene que ver con una política universitaria sino con una modificación de las políticas migratorias, que requerirá revisar la legislación vigente. En la UNR hacemos lo que establece la ley que asiste a los extranjeros con el mismo derecho que los nacionales. La ley de Educación Superior establece que las instituciones educativas del tercer nivel no pueden cobrar ningún tipo de tasa o arancel y a su vez se deberían revisar los acuerdos como el Mercosur que garantiza para sus miembros un estatus distinto al resto de los extranjeros. Además faltan precisiones de cómo está planteado y claramente no resuelve el cobro de un arancel no resuelve el problema del financiamiento universitario", ahondó el rector Bartolacci.