El proyecto de Taxis XL pone en veredas diferentes a titulares de licencias y peones

Si bien aún no se conoce el proyecto en detalle, desde la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar) y la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti) anticiparon que lo único que hacen con esta iniciativa es "deteriorar cada vez más" el servicio público. En tanto, desde el Sindicato de Peones de Taxis, fueron lacónicos: "Mientras los choferes estén registrados y los vehículos tengan pintura amarilla y negra no hay ningún problema".

Venció el plazo para sumar nuevas chapas de taxis y no se llegó a las 500 licencias ofrecidas

En declaraciones a La Capital, Mario Cesca (Atti) comentó: "No conozco el proyecto en profundidad, pero creo que son iniciativas de manotazos de ahogado y no se sabe bien cuál es la función que van a cumplir; lo único que hacen es deteriorar cada vez más al taxi. Nos han querido avanzar con reglamentaciones y a esta altura no sabemos más qué hacer".

"Tenemos que tratar de ayudar al sector taxista porque si quieren resolver el problema de la falta de colectivos, se van a volver a equivocar", avisó para aclarar: "No quiero oponerme porque sí porque no tengo el proyecto en mano, pero hubo un proyecto con combis que fracasó. En definitiva lo que quieren hacer es un colectivo chico, que no es ni taxi ni colectivo".

Bajo las mismas condiciones de servicio, la iniciativa apunta a familias o grupos numerosos que deben esperar mucho tiempo para trasladarse durante la jornada nocturna, que es donde el sistema registra mayores falencias. "Es un taxi común, con un tamaño mayor que permitirá el traslado de un grupo de pibes a una misma escuela, de compañeros de trabajo a un mismo lugar. En este caso pienso en la salud pública, en la gastronomía durante la noche o la madrugada. Lo mismo para chicos y chicas que van a un boliche", explicó Seisas en LT8.

En tanto, Marcelo Díaz (Catiltar) precisó en "Todos en La Ocho", de LT8: "Nos sorprendimos con este anuncio porque si bien sabíamos que había un proyecto XL, no sabíamos de qué se trataba. Es algo más de lo que quisieron hacer otros concejales en otro momento como Jorge Boasso, Fernanda Gigliani y Carlos Comi".

En ese sentido, evaluó: "La verdad que piensan que están innovando y la pólvora ya está inventada hace rato. No tiene sentido, más aún con la decadencia de todo el sistema de transporte por la baja rentabilidad y tener tarifas políticas y que le llevó a fundirse a transportistas escolares y nos puede suceder a nosotros".

"Le diría al concejal que si nos quiere dar una mano para mejorar la movilidad, nos ofrezca una ayuda con un crédito blando para poder cambiar las unidades y poder poner los vehículos en la calle, por eso esta iniciativa la vemos completamente inviable", sentenció.

En eso recordó que desde diciembre pasado el sector viene trabajando con el Ente de la Movilidad y observó que ya hay chicos y chicas que se juntan para tomar un taxi, en una experiencia similar a la que planteó Seisas, pero aclaró que este nuevo proyecto de taxis XL no va a suplir la falta del transporte urbano de pasajeros (TUP). "En esto no le echo la culpa al intendente porque se sabe que está buscando fondos por la desigualdad del reparto de los subsidios, pero tampoco podemos cargar contra los taxistas", apuntó.

En tanto, el titular del Sindicado de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, fue contundente: "Mientras esté pintado de amarillo y negro y el chofer esté registrado no hay ningún problema", al tiempo que opinó que se trataría de "un servicio diferencial" y aún no sabe "cómo van a manejar la tarifa porque al ser un transporte más grande puede ser distinta".

"Hay que adaptarse a las nuevas modalidades de transporte", propuso Yannotti, al tiempo que añadió que la registración y contrato de choferes "viene pésimo a pesar de la promesa que dieron en diciembre los titulares; no contrataron ni registraron a nadie, estamos cada vez peor: faltan taxis porque no hay choferes y no hay choferes porque la oferta es pésima".