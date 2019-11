El presidente de un club que sufrió tres robos en dos semanas denunció amenazas

"No puedo entrar al barrio donde me crié, ni al club que fundé con un grupo de amigos", se lamentó el presidente del Club Amistad de barrio Las Flores, Diego Fernández, quien denunció que la entidad deportiva sufrió tres robos en los últimos 15 días y contó que le rompieron el auto y lo amenazaron de muerte.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Fernández indicó que el fin de semana "la misma gente que le robó a las familias, provocaron hechos de violencia dentro y fuera de la institución".

Asimismo, explicó que esa "misma gente", es una familia cuyos hijos juegan al fútbol en el club. "Sus hijos se retiran de una categoría infantil, y teníamos por costumbre regalarles una bicicleta; pero frente a la situación económica les pedimos que nos esperen un tiempo para poder recaudar el dinero y hacerle frente a ese obsequio", precisó.

"La modalidad es esa, danos lo que queremos o rompemos y te robamos"

Según Fernández, haberlos hecho esperar desencadenó la furia de la familia. "Creen que porque el Chelito Delgado es el padrino del club, pueden pedir y hay que darles ya", lamentó.

"La modalidad es esa, danos lo que queremos o rompemos y te robamos", describió el dirigente, y añadió: "Es una familia que se dedica a robar; a hacer piquetes, y terminar de esa manera consiguiendo cosas, y van al club a hacer lo mismo".

Además de recordar los últimos robos, Fernández señaló que el fin de semana provocaron desmanes dentro y fuera de la institución. "Me rompieron el parabrisas del auto y me amenazaron de muerte. Hicimos miles de denuncias y nada cambia; nunca nadie se preocupó por lo que ocurre acá", exclamó.

Fernández teme por la integridad de su familia y confió que tuvo charlas con su círculo íntimo, para dejar la presidencia del club. "Para que no me siga exponiendo, porque ni la justicia se preocupa", aseguró.

"Hice todas las denuncias, tuve reuniones, me prometieron muchas cosas, me dejaron un patrullero cuando estaban en campaña electoral para que el club no sea noticia negativa en los medios. Duró poco, pasaron las elecciones y nos tenemos que arreglar entre nosotros", afirmó.