Un nuevo bochorno sacude al Concejo Municipal. Esta vez, un proyecto de Ciudad Futura que pedía la gratuidad en el transporte de pasajeros para que estudiantes y rosarinos acudan al acto de hoy por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices no se pudo aprobar por falta de quórum. En sus bancas faltaron ocho de los 28 ediles que componen el cuerpo deliberativo al momento de votar los expedientes sobre tablas. El presidente del Palacio Vasallo, Alejandro Rosselló, adelantó que solicitará sanciones reglamentarias a los concejales que se ausenten sin autorización previa de sus pares.

Eran las 17.46 del jueves pasado cuando Rosselló dio por concluida la última sesión. Faltaban cuatro expedientes sobre tablas, pero los números no daban para seguir sesionando. Para los expedientes del orden del día estuvieron al menos los 19 ediles que exige el reglamento, pero para esta última instancia se requieren al menos 21 concejales. A la hora del conteo, las ausencias hicieron naufragar los expedientes. Final abrupto.

Entre ellos, un proyecto de decreto del concejal de Ciudad Futura, Pedro Salinas, que disponía el boleto gratuito para que cientos de estudiantes secundarios y universitarios junto al resto de la comunidad pueda participar hoy de la marcha en un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, que partirá hacia las 16.30 desde plaza San Martín y confluirá en el Monumento a la Bandera.

La falta de quórum se produjo horas después de que los mismos concejales se comprometieron en la comisión de Labor Parlamentaria a aprobarlo por unanimidad. Pero algunos no repararon en reunir el número necesario. Lo que el faltazo de varios ediles no pudo resolver se solucionó por el lado del Ejecutivo. Ayer, la secretaria de la Movilidad, Mónica Alvarado, confirmó que habrá gratuidad para asistir a la concentración.

Pocos quisieron hablar del bochorno. Según una alta fuente del Palacio Vasallo, se retiraron antes del sobretablas sin previo aval de sus pares: Caren Tepp (manifestó ante LaCapital que había solicitado autorización, pero no la habría votado el cuerpo); Verónica Irizar; Gabriel Chumpitaz y Celeste Lepratti.

A ellos se sumaron como ausentes quienes sí habían pedido permiso para no asistir a la sesión: Germana Figueroa Casas, Aldo Pedro Poy, Andrés Giménez y Roberto Sukerman.

Antes de dar por concluida la tarea legislativa, Salinas hizo uso de la palabra en el recinto. "Me produce profunda pena lo que pasa. Consensuamos estos expedientes sobre tablas, se había hablado con los centros de estudiantes, gremios, docentes y este Concejo lo frena. Se habla en este cuerpo de cuidar las formas y este Concejo lo imposibilita. Qué paradoja. No veo ánimos crispados para decir que nos debemos quedar hasta el final de la sesión. Tampoco enojo, sino espíritu de cuerpo para levantar la sesión porque quedaban menudencias por votar. Después se enojan cuando decimos cosas de esta institución", dijo Salinas para ir al grano: "Hay concejales que no están cumpliendo su trabajo. Ahora explíquenle ustedes a estos pibes por qué no se votó el proyecto".

Rosselló aclaró su posición para explicar su apego al reglamento. "Todos los proyectos fueron acordados y se hubiesen aprobado por unanimidad. No hay animosidad con ninguna iniciativa. Hago responsables a los concejales que no están. Y vamos a establecer a partir de ahora un sistema de sanciones para quienes se retiran sin autorización del cuerpo. Es nuestro trabajo y nuestro deber. Propongo que apliquemos sanciones para quienes no se quedan hasta el final", concluyó el presidente del Vasallo.