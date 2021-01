El Parque Nacional a la Bandera tiene su patio de atrás

Desde entonces, la postal no cambió tanto. Casi todo sigue en el mismo lugar: están el cartel, los galpones y las máquinas, un poco más viejos, más oxidados y más cubiertos por yuyos y enredaderas. "Es una pena que después de tanto tiempo esto siga así, abandonado", se lamentó Claudia, una vecina de barrio Martin que frecuentemente sale a correr por la avenida Belgrano.

El paseo se extiende entre la guardería de embarcaciones del club Náutico Rosario y terrenos del Ente Administrador Puerto Rosario. Por ley nacional, esas 6 hectáreas son parte del Parque Nacional a la Bandera y así está asentado en el Plan Urbano de la ciudad.

19-1 para nota Carina ex zona franca de Bolivia Estado de abandono de la ex zona franca de Bolivia Foto: Virginia Benedetto/La Capital

Zona peligrosa

Al portón de ingreso, de hierro macizo, se accede por una calle de adoquines. A unos metros, en una casilla de ladrillos visto, cinco empleados de Parques y Paseos son la única presencia humana en el lugar. También son los que tienen a su cargo la limpieza y el corte de césped de todo el predio.

Con todo, ese sector del predio es el más ordenado. Conforme se avanza hacia la zona sur el pasto está más alto y las pilas de hierro y maderas casi alcanzan la copa de los árboles, impidiendo por momentos la vista al río.

Todo el sector está enrejado y cada tanto un cartel indica la prohibición de pasar. "Zona peligrosa", advierte. Sin embargo, casi al lado de los carteles un par de barrotes doblados da cuenta lo poco que se acata la prohibición.

Según corroboran quienes pasean a diario por el lugar no es raro encontrar grupos de pescadores que aprovechan la sombra de los galpones para acomodarse a pescar sobre la barranca, entre grúas que ya parecen maceteros y maquinaria agrícola con destino de desguace.

El problema no es nuevo. En agosto pasado, se produjo un incendio en el lugar que demandó el trabajo de varias dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil. Según destacaron oportunamente el foco ígneo fue intencional y se produjo en las maderas que se encuentran debajo del muelle, parcialmente derrumbado. “Es un sector que no está en uso. Ha accedido alguna persona y ha iniciado algún foco ígneo. No hay chances de que sea sin la mano del hombre en el lugar donde se genera y con una buena carga de fuego que haga que tomen fuego los durmientes”, destacaron por entonces funcionarios de Defensa Civil.

Los proyectos

La ex intendenta Mónica Fein llevó adelante gran parte de las gestiones para que los terrenos de la ex zona franja queden bajo la órbita del municipio. Por entonces, se presentaron distintos proyectos para extender el Parque Nacional a la Bandera, incluso de iniciaron conversaciones con el Enapro (ente administrador del puerto) para sumar metros de ribera.

En marzo de 2016, la Municipalidad le presentó al gobierno nacional la idea de integrar todas las áreas del frente costero central, desde Pellegrini hacia al norte y con el Anfiteatro Municipal y el Parque Urquiza, hacia el oeste.

La primera tarea era la limpieza del predio y evaluar la situación de los muelles y las obras necesarias para habilitar el sector al uso público. Pero antes había que lograr recuperar los terrenos cedidos al gobierno de Bolivia.

Tres años después, se presentó otra alternativa para esos terrenos: la creación del "Mercado del Río", un espacio público con sectores comerciales para la vena de productos del Paraná, poniendo en valor la historia portuaria de la ciudad y convocando a comerciantes locales para participar del proyecto.

Todo quedó en los planos. Fuentes del municipio explicaron que aún no existe un proyecto definitivo para el lugar ya que cualquier intervención demanda realizar un apuntalamiento de la barranca, como la que se hizo en el parque España, y eso requiere una importante inversión.

"Hoy es inviable darle cualquier uso a ese predio ya que sería riesgoso habilitarlo hasta tanto no se puedan apuntalar los muelles", explicaron y advirtieron que en este contexto de retracción económica, se priorizaron obras de mantenimiento de calles o la conclusión de otros proyectos que ya se habían iniciado.

Una gestión con historia

La creación de la zona franca de Bolivia se gestó mediante una ley nacional de 1969 que cedió un sector del puerto de Rosario para garantizar que el país vecino cuente con una salida al mar. Siete años después se decretó su traslado a la zona donde permaneció hasta hace dos años.

Producto del escaso uso del espacio y el evidente deterioro del sector, en 2005 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto donde se solicitaba la sesión de las tierras y muelles que ocupa la actual Zona Franca de Bolivia con el objetivo de ampliar el Parque Nacional a la Bandera.

Por entonces se advertía que desde el 76 el funcionamiento del puerto había sido escaso, apenas se registraron 2 ingresos y un egreso de barcazas, y el último buque que amarró allí lo hizo en 1988.

El municipio pretendía una solución definitiva en el espacio y planteaba colaborar para la búsqueda de una localización alternativa en donde la zona portuaria pueda ser realmente operativa y cumplir con los fines para los que fue creada.

En 2019, finalmente, los cancilleres de ambos países llegaron a un acuerdo y se pudieron recuperar los terrenos para la ciudad.