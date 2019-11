El paro de empleados municipales se hace sentir desde hoy a las 10 de la mañana cuando arrancó la jornada de protesta que incluye cese de actividades en los servicios y una concentración en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio de los Leones.

La medida que seguirá hasta las 6 de mañana fue organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seccional Rosario, junto al Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.

La protesta llegó a las calles para expresar el rechazo a la política de ajuste del ejecutivo municipal, ya que, los dirigentes gremiales aseguran que el municipio viene intentando no sólo un congelamiento de salarios y pago en cuotas, sino también perpetuar las condiciones de empleo precario y contratación irregular en el propio municipio.

"Hay bronca, hay un Ejecutivo que ha defraudado, han cubierto los servicios con horas extras y no tenían plata para pagarla"

En medio de la plaza y rodeado de trabajadores municipales, Antonio Ratner, el titular del gremio, enumeró las causas de la protesta: "Vamos a mantener las guardias mínimas en los hospitales, maternidades, centros de salud, y las áreas operativas son las que tienen la oportunidad de arrimarse hasta la plaza. Es la última movilización que vamos a tener, es una forma de despedir a este Ejecutivo".

"No alcanza el dinero para pagar las cuentas y tenemos que estar reclamando que se nos pague lo que ya trabajamos, que se renueven los contratos, que el nuevo gobierno que ingresa a la Municipalidad tenga la previsión presupuestaria para pagar sueldos, horas extras, aguinaldos, no sabemos en qué condiciones va a asumir", advirtió Ratner.

municipales2.JPG Foto: Francisco Guillén / La Capital

Consultado sobre cómo visualiza la situación de año próximo, afirmó que viene "muy complicado, muy difícil, Pablo Javkin tiene que hacer frente al pago de sueldos, jubilaciones, pensiones, aguinaldos, y horas extras, la pregunta es con qué se va a encontrar, que presupuesto le van a dejar".

Ratner destacó la multitud que se congregó frente a la Municipalidad, que obligó a interrumpir el tránsito en Buenos Aires, entre Santa Fe y Córdoba. "Es la bronca de los trabajadores, que quieren expresarla, hay un Ejecutivo que se va y los ha defraudado, han cubierto los servicios con horas extras y no tenían plata para pagarla".

En ese sentido, graficó con una situación de la vida cotidiana: "Esto es como si uno va con el changuito lleno a la caja del supermercado y le dice 'mirá, te lo voy a pagar dentro de 15 días'. Y no es así porque hay que pagar alquileres, tarjetas de crédito, hay que pagar cuentas, y no es que uno está reclamando algo que no le corresponde, se está pidiendo cobrar lo ya trabajado".

Por su parte, Amsafé Rosario desobliga mañana a los alumnos de las escuelas públicas en el horario de 10 a 14.30, por lo que el horario de clases en las escuelas estará restringido. Así, desde las 10.30 movilizarán a la plaza 25 de Mayo en forma conjunta con Siprus.

Si bien Amsafé moviliza mañana, no adhiere al paro de ATE. Igual hay que tener en cuenta que en aquellas escuelas en que los porteros estén adheridos a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no habrá limpieza, motivo por el cual a partir del mediodía del miércoles es probable que algunos establecimientos empiecen a desobligar por ese tema, aunque eso es resorte de cada escuela.