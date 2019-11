El papá de la nena que falleció en Circunvalación dijo que le "arrojaron un adoquín"

La fiscal Valeria Piazza Iglesias que investiga el siniestro en el que murió una nena de 2 años, reveló que "en el vehículo no había sillita" y que no puede determinar aún "si iba atrás o adelante". No hay sospechosos.