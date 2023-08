El pan todavía no aumentó, pero suben los precios de los productos de confitería

Vitantonio remarcó que la harina que estaba pedida con anterioridad a la devaluación que se decretó el lunes, llegó a las panaderías “sin aumento. La nueva llega con un pequeño incremento, pero no es tanto, un diez por ciento que no incide tanto. Un 10 por ciento de aumento en el precio de la harina puede incidir en 20 pesos más o menos, no es un costo muy alto”.

“El problema está en productos como margarina y azúcar que se usan para elaborar facturas. La margarina ya llegó con un siete por ciento de recargo. Todos esos insumos tienen entre un 7 y un 15 por ciento de aumento. Ayer recibí un pedido para confitería y todo llegó con aumento. Uno trata de no aumentar tanto, solo lo necesario. La gente tiene los bolsillos flacos, por qué nos vamos a hacer los locos con los precios”, sostuvo.

Vitantonio también consideró que los clientes no compran a cualquier precio, pero aclaró que en ese sector “no se pone precios alocados, siempre fueron aumentos en precios reales. Nos reunimos con los contadores, analizamos cuánto vale la energía eléctrica, el gas, la mano de obra, impuestos, todos los rubros. Los costos reales nos daban para vender a este precio, es decir entre 600 y 700 pesos el kilo. Si todo aumento, habrá que remarcar, pero tampoco podemos aumentar de por sí. Porque aumentó el dólar, tenemos que aumentar, no es así. No es automático. No se puede aumentar todos los días".

“El consuma tiene oscilaciones. Esta semana que está haciendo calor, bajó la venta. En este rubro se vende mejor cuando hace frío. Es al revés: cuando aumenta la temperatura baja la venta”, subrayó