El padre Claudio Castricone, titular de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y referente de la pastoral villera rosarina, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri al asegurar que "todas las medidas que está tomando es contra los pobres".

En declaraciones a LT8, el sacerdote recordó el momento en que tuvo oportunidad de hablar cara a cara con el presidente en el aeropuerto de Fisherton y recordó que "es difícil cambiarle la mentalidad a un liberal. Me acuerdo que le dije que cuando tomara decisiones pensara primero en los pobres. Pero después todas las medidas nunca fueron a favor de los pobres y se sigue apretando por el mismo lado.





"Y esto de los jubilados es evidente -continuó el referente de la pastoral villera-. No se le pone impuestos al juego, parecería que la única variable de ajuste son los pobres y nadie sabe para donde va la plata. Si es para pagar la deuda externa dios me libre. Parece que no tiene sensibilidad con la gente humilde".

"Los poderosos crecen y siguen acumulando. Tienen que tener una actitud de cambio, y lo tienen que dar ellos, de favorecer al desprotegido, quitar el dinero de otro lado y no siempre de los mismos", se quejó.