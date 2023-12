El nuevo aeropuerto de Fisherton estará operable a partir de mayo

Este martes La Capital las caminó: un equipo del diario fue partícipe de este hecho sin precedentes que, aunque sea común en las terminales internacionales, nivela al AIR con otros aeropuertos. Pero no es todo, este medio recorrió los avances de obras y pudo advertir cómo ya se van delineando espacios clave: hall principal, áreas de embarque, migraciones y retiro de equipaje, entre otros sitios, aparte del free shop.

Desde Asturias

Allí estaban: listas. Se instalaron en pocas semanas luego de que llegaran a la ciudad desde Asturias, España. En esa comunidad había estado Romagnoli para asegurarse de que serían trasladadas a la Argentina para recalar en la ciudad. Para eso hubo que agilizar trámites aduaneros en medio de días complejos de la economía nacional y trabas a las importaciones. Lo mismo ocurrió con otros elementos provenientes del exterior.

Las pasarelas están impecables y hasta despiden un característico olor a nuevo, como los de un auto cero kilómetro al que no le sacaron el nylon de los asientos. "Cuántos memes se han hecho por no tener mangas", bromeó. No en vano al de Rosario suelen llamarlo "aeropuerto camiseta".

"Ven, ahí van a estar las cintas transportadoras de equipaje", sumó Romagnoli en otro tramo de la visita mientras apuntaba a la zona que se va preparando para ubicar las máquinas que lejos están de ser ruidosas como las que funcionan en la estación que Fisherton tiene hoy en actividad.

En efecto, la habilitación del nuevo aeropuerto comprende, además, la construcción del alero o sector de resguardo en el ingreso de la terminal, que también protegerá el arribo del pasajero, y la estructura metálica y cierre perimetral del edificio completo mediante piel de vidrio y tabiquería, todo en dos plantas o niveles, con las instalaciones correspondientes, como el sector de arribos y el llamado núcleo de circulación para funcionamiento flexible donde habrá escaleras mecánicas y ascensores al noroeste de la terminal actual, para vincular los movimientos de pasajeros entre ese edificio y el nuevo.

El avance de la obra de la terminal flexible se complementa con el diseño de nuevas vías de circulación vehicular en todo el ingreso al aeropuerto para mejorar el diseño, además de alambrado perimetral. Es que más allá de los sistemas de seguridad con los que cuenta el AIR hoy, no faltó oportunidad en la que no ingresaran perros y hasta caballos a la zona de despegue y aterrizaje.

"Se necesitaba una obra así; hasta hemos optimizado el sistema de desagüe cloacal de toda la zona", dijo Romagnoli para añadir: "Hay muchas cosas que no se ven".

La idea es que el Islas Malvinas tenga tecnología de última generación, incluso hasta en los sanitarios.

"La forma de construcción es innovadora; requiere un despliegue significativo de personal y maquinaria y garantiza agilidad en el montaje y optimización de recursos”, indicó el directivo al mencionar también la reciente habilitación del Sistema de Luces de Aproximación Full (ALSF), que permite elevar los niveles de operatividad frente a condiciones meteorológicas adversas.

"Todas las áreas de esta magnífica obra son importantes porque son complementarias, pero el sector de recepción de maletas más el free shop que está en esa zona, aparte de todas partes de circulación desde las pasarelas de embarque merecen ser destacadas por importancia y calidad, aunque creo que las mangas son un hito", cerró Romagnoli.