El Museo Diario La Capital estrena una nueva web

En el marco de sus 150 años, La Capital lanza un nuevo sitio web de su museo (www.museolacapital.org.ar) para brindar información sobre las distintas actividades que se realizan en este espacio cultural de Rosario. No sólo se pueden conocer los horarios de visita, los recorridos para escolares, las conferencias y encuentros que tienen lugar en el auditorio, sino también navegar por la historia del Decano de la Prensa Argentina, engarzada con la de la ciudad.El Museo Diario La Capital es el único en su tipo en Latinoamérica y guarda para su público los principales elementos que se utilizaron para hacer el diario durante el siglo pasado. Las letras de plomo, la rotativa Goss Urbanite y la linotipo son algunos de los elementos que permiten al visitante trasladarse en el tiempo y conocer cómo se elaboraba el matutino, que ya forma parte de la historia de Rosario.La web brinda información actualizada sobre las visitas guiadas a escuelas y las propuestas pedagógicas que ofrece el Museo Diario La Capital, destinadas a los chicos de todos los niveles del sistema educativo. Entre ellas se encuentran la Ludoteca, un espacio para los más pequeños y Los Medios en el Aula para alumnos de primaria.Por otro lado, la página permite solicitar turnos on line para las visitas que se realizan de lunes a viernes, de 9.30 a 17.A su vez, se dan a conocer las muestras y actividades culturales que tienen lugar a lo largo del año en el museo.Esta web permite a los visitantes conocer año a año cómo se fue desarrollando el diarioLa Capital y las transformaciones que fue sufriendo. A través de una línea histórica, albergada en la pestaña "Museo", se puede navegar por cada año, desde 1867 hasta la actualidad, y conocer qué pasó dentro de La Capital y en forma paralela qué hecho trascendente sucedió en Rosario. De esta manera, el museo brinda a los rosarinos pedacitos de historia para descubrir la ciudad, su gente y su diario.Registro fotográficoPara los amantes de las imágenes que no puedan trasladarse físicamente hasta el museo, esta web ofrece un registro de fotos con detalles del espacio destinado a observadores atentos, que se guarda en la pestaña El Museo en Detalles.Por último, la pestaña Contactos permite obtener información más precisa para quien lo requiera. Esta web también da la oportunidad de acceder a las redes sociales con que también cuenta el museo. Ahora sólo falta hacer click y visitarlo.