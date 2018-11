La Municipalidad de Rosario realizó más de mil actas de infracción y retuvo 300 licencias a los conductores de vehículos que detectaron estacionados en doble fila durante el mes de octubre.

El municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, comenzó a principios de octubre una campaña contra la doble fila en el tránsito rosarino, en base al refuerzo de acciones preventivas y de control sobre esta infracción que es muy frecuente.

En ese marco, los agentes de la Dirección General de Tránsito labraron 1017 actas de infracción por estacionar en doble fila, al tiempo que procedieron a la retención de más de 300 licencias de conducir, 118 fueron retenidas a choferes que fueron sorprendidos en doble fila. Estas últimas tareas estuvieron a cargo por la Dirección de Fiscalización del Transporte.



En caso de que un conductor sea detectado en doble fila, la norma indica que es causal de remisión vehicular y retención de la licencia de conducir.

Las sanciones, en tanto, están determinadas en el Código de Tránsito que establece pagos de entre 25 a 75 unidades fijas (UF) –equivalentes al precio de un litro de nafta especial según el Automóvil Club Argentino- o bien la inhabilitación para conducir por hasta 30 días.





doblefila2.jpg



Además de las sanciones, se ejecutaron intervenciones para concientizar y educar a los conductores en los riesgos que conlleva.

"Vemos con satisfacción las acciones encaradas que permiten acercarnos como Estado a los ciudadanos y promover formas de interacción adecuadas con las normas", sostuvo Guillermo Turrin, secretario de Control y Convivencia Ciudadana.

El funcionario explicó que, con la colaboración del Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (Sideat), las tareas que se iniciaron buscan "promover conductas ajustadas a las normas que prohíben esta conducta y por otro lado, fortalecer los controles y consecuentes sanciones a los infractores". Es por esto que se planificaron recorridas por las zonas con mayor flujo vehicular del centro y macrocentro, de parte de los denominados divulgadores, a cargo de las tareas educativas.

doblefila3.jpg



De acuerdo a lo que precisó, los divulgadores se acercan a conductores para señalarles que dejar el auto en línea paralela a los coches estacionados debidamente, está prohibido en cualquier circunstancia. También hacen hincapié en las consecuencias que este accionar individual provoca en la circulación tanto vehicular como peatonal.

Riesgos

Los divulgadores y también los agentes de control remarcan, durante las intervenciones, que estacionar en doble fila no es una conducta menor sino una falta grave que aumenta la cantidad de siniestros, obliga a los otros conductores a hacer maniobras peligrosas o bien bloquea totalmente el paso. "Es importante trabajar en erradicarla de nuestra forma de conducir, muchos apelan a esta posibilidad desatendiendo no sólo que no está permitida sino que desconsideran el verdadero peligro que conlleva dejar un vehículo en medio del flujo vehicular", agregó Turrin.

Finalmente, valoró los alcances de la campaña a un mes de haberse reforzado el control sobre esta infracción. "Se trata de un trabajo individual, de ir a hablar conductor por conductor, para sensibilizar y educar", observó.