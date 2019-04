El Municipio reforzará la señalización en la avenida de la Costa para evitar accidentes

El director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda, salió a responder las quejas que se desencadenaron a partir de la inauguración del último tramo de la avenida de la Costa, especialmente en el cruce con calle Dorrego.

La novedad en ese sector tiene que ver con quienes circulen en dirección al norte por la avenida, que a esa altura lleva el nombre de Presidente Illia, y deban girar por Dorrego hacia el sur de la ciudad.

El funcionario confirmó que la maniobra de giro ya no se realizará como antes, con los vehículos ubicados en el carril izquierdo para esperar que el semáforo los habilite. A partir de ahora, los vehículos que doblen por Dorrego deben situarse en la dársena que se ubica a la derecha del carril.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Adda sostuvo: "Estamos colocando hoy señalética complementaria para que haya más información. En los dos puntos de mayor circulación, uno es el cruce con Dorrego y otro en avenida Francia, donde está El Barquito".

"En el cruce de la avenida de La Costa o Illia y Dorrego, la costumbre de miles de rosarinos que pasaban por allí fue siempre de ubicarse a la izquierda para poder doblar por Dorrego hacia el sur", sostuvo Adda, y agregó: "Esa costumbre llevará unos cuantos días poder corregir. En las próximas horas se colocará la señalización que por ahí debió ponerse antes, pero que ya estaba proyectada, para reforzar el aviso para que los conductores se vayan colocando sobre el carril derecho para ingresar a la dársena metros antes de Dorrego".

aaaavenida.jpg El último tramo de la avenida de La Costa fue inagurado la semana pasada.

El director de Tránsito admitió que la señalización actual "no es suficiente, porque todavía hay automovilista no han comprendido que para girar por Dorrego deben ubicarse a la derecha y no a la izquierda".

"Por su puesto, también siempre está el que no quiere cumplir con la norma y ganar unos segundos más en esa maniobra, ubicándose en forma incorrecta, generando muchos inconvenientes", añadió.

Adda dijo que la avenida prevé tener todos los giros desde la derecha. "El que presenta conflicto es del Dorrego porque tiene mucho tránsito desde la avenida de La Costa. El Balcarce no hay problemas y en Oroño está prohibido girar a la izquierda directamente. En las próximas horas deberían colocarse la señalización correspondiente para reforzar la información".

En sentido contrario, es decir desde el norte hacia el centro de la ciudad, Adda dijo que no hay inconvenientes. "Está todo señalizado entre la avenida de la Costa y , que se juntan en Dorrego. En ese punto se puede girar desde Wheelwright hacia Dorrego, pero no desde la Costa".