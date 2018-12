El municipio emitió un decreto para atenuar la suba de la TGI

Antes de que el Concejo empiece a tratar el proyecto de presupuesto 2019, el Ejecutivo aumentó por decreto la tasa general de inmuebles (TGI) para casi la mitad de los contribuyentes rosarinos cerca de un 30 por ciento. El incremento tiene aplicación inmediata, para los tres primeros meses de 2019, respecto a los valores que se abonan en diciembre. Desde la Intendencia aclararon que la medida se adoptó en realidad para acotar el impacto que tendría aplicar la normativa vigente que a partir del año próximo elimina los topes de los revalúos inmobiliarios efectuados en 2015, lo que generaría fuertes subas en muchas cuentas.

La resolución municipal fue adoptada a través del decreto 2.564 publicado esta semana en el Boletín Oficial de Rosario. La medida se conoció en simultáneo a la presentación del proyecto de presupuesto que hizo el Ejecutivo en el Concejo el jueves pasado.

La norma contiene un único artículo que establece: "Limitar al 30 por ciento las variaciones en la emisión de la TGI para los anticipos que venzan en el primer trimestre del período fiscal 2019 respecto al valor emitido en el anticipo correspondiente a diciembre de 2018".

Consultado por La Capital, el secretario de Hacienda municipal, Santiago Asegurado, aclaró que no se tomó esta disposición "para condicionar el tratamiento del presupuesto ni presionar a los concejales. Eso no fue así, bajo ningún punto de vista".

Tras apuntar que el decreto fue comunicado a los propios ediles en la presentación de la semana pasada, Asegurado agregó: "Con esta resolución cerca de la mitad de las cuentas que tiene la ciudad que abonan TGI pagarán hasta un 30 por ciento de aumento desde enero respecto a diciembre".

El titular de la cartera económica destacó que "en realidad el decreto se firmó para atenuar la suba en la tasa que iba a operar desde enero que se emite por estos días" en las oficinas técnicas de la Intendencia.

Ocurre que en 2015 el Concejo sancionó un revalúo inmobiliario y se fijaron topes porcentuales de incremento a la liquidación de la TGI respecto de la emisión del año previo para los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018 inclusive.

El decreto recuerda en sus considerandos que según la Ordenanza General Impositiva, "correspondería que el Ejecutivo emita en forma plena, aplicando las alícuotas vigentes sin tope sobre la base imponible vigente", lo que generaría subas de hasta el ciento por ciento en los montos de la TGI de muchas cuentas.

En el texto se menciona que el incremento se impone ya que "la evolución de los costos asociados a los servicios comprendidos en la TGI como consecuencia del proceso inflacionario que se ha desatado y que no fuera previsto en los presupuestos han prácticamente duplicado a las variaciones de emisión de la tasa en ejercicio en curso".

De allí que "resulta imperioso sostener el financiamiento de servicios públicos indispensables para la vida de los vecinos como los comprendidos en la TGI, en alusión a la recolección, alumbrado, barrido de calles y espacios público".

Luego se apunta que "atento el contexto actual, y buscando dotar a los tributos municipales de la mayor justicia y equidad tributaria, el Ejecutivo propone limitar las condiciones de emisión para los anticipos que venzan en el primer trimestre hasta tanto se produzca el tratamiento y sanción definitiva de las variaciones propuestas para la TGI en el 2019", en torno al 35 por ciento de manera generalizada.

En paralelo Asegurado confirmó que en caso de ser aprobado el presupuesto 2019 en los términos que mandó el Ejecutivo, la suba de la TGI ya no será progresiva. Se aplicará de manera integral desde enero en torno al 35 por ciento.

En el caso de los meses de enero, febrero y marzo cuya emisión no contemplará esa suba porque los ediles aún no lo convalidaron, se van a prorratear desde abril a diciembre los montos no contemplados hasta ahora.