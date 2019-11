El municipio considera que la situación de los contratados la debe resolver Pablo Javkin

El secretario de Gobierno local, Gustavo Leone, deslindó la responsabilidad de al administración municipal actual respecto al conflicto que se generó a partir del pedido del pase a planta permanente de los empleados contratados. Ayer el reclamo se hizo sentir en el Palacio de los Leones, que fue ocupado por los trabajadores.

"Ese es un tema que le corresponde resolver a la nueva gestión municipal", expresó el funcionario, en referencia a la administración que el intendente electo, Pablo Javkin, iniciará el próximo 10 de diciembre.

La protesta que llevaron a cabo los trabajadores contratados en la sede de la Municipalidad fue levantada a última hora de la tarde de ayer, después de que interviniera del fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien propuso una reunión entre las partes para destrabar el conflicto.

"No llevan a una relación laboral con la administración municipal"

En declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, Leone cuestionó la intervención en el conflicto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que no cuenta el reconocimiento de la Municipalidad de Rosario.

"Ayer tuvimos una toma del Palacio Municipal por un grupo de trabajadores. A media mañana tuve una reunión con ellos, se hizo presente ATE, un gremio que no está reconocido por el municipio, pero se hizo cargo de la representación de los trabajadores. Plantearon alguna incertidumbre respecto de su continuidad laboral y la posibilidad de pasarlos a planta", explicó.

"Las situaciones que se expusieron son muy diversas", contó Leone, y añadió: "Hay desde talleristas que vienen haciendo capacitaciones esporádicas hasta personajes que están vinculados a instituciones que tienen relación con el municipio. Pero no llevan a una relación laboral con la administración municipal".

ATE1.JPG Los contratados ayer frente al Palacio Municipal. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

Leone afirmó que "se debatieron todas las situaciones", pero aclaró: "Sin dudas es un tema que corresponde más a la resolución que tome la nueva gestión municipal. Ellos lo entendieron y en ese sentido querían tener una reunión con las nuevas autoridades, que asumirán en unos días".

Asimismo, afirmó que intervención de la Ministerio Público de la Acusación (MPA) "tuvo que ver puntualmente por la toma de un edificio público, que es una situación que no corresponde", y señaló que el fiscal Ponce Asahad "se hizo presente a partir de una denuncia y, en el marco de esa causa originada por la ocupación, hoy ser realizará una audiencia".

En ese sentido, Leone contó que la reunión de ayer se analizó "la situación de 12 personas que terminaban su contrato en noviembre y tenían expectativa de un concurso para poder participar de la selección y el año próximo volver a trabajar en la administración".

gustavoleone.jpg El secretario de Gobierno Gustavo Leone adelantó la posición de los municipios ante Festram.

Leone reveló que ATE mostró "un listado en el que decían tener 120 personas en esa situación", y advirtió: "A mí no me consta que eso sea así. Y sobre el final de la tarde, le dijeron a los medios de comunicación que eran 250 personas; de las cuales a nosotros no nos consta ni siquiera en los registros oficiales".

"Tenemos contabilizados 30 contratos por regularizar sobre 250 reclamados. Detrás del caso también está la discusión del grado de representación que tiene ATE en el personal municipal", amplió el funcionario.

ATE2.JPG La sorpresiva protesta se inició esta mañana en el hall principal del Palacio de Los Leones.

"Ese gremio tiene una situación particular respecto del municipio. Viene litigando desde hace años la representación gremial y esa causa la lleva Asuntos Jurídicos hace años. En definitiva, por detrás hay toda una discusión que es la representación de ATE de los trabajadores municipales y su presencia en las discusiones laborales. Nosotros tenemos un sindicato, que es el municipal, con quien llevamos adelante las discusiones", insistió.

El pago desdoblado de sueldos

Con relación al pago de sueldos de los empleados de planta permanente, el secretario de Gobierno expresó: "Los recursos para el pago de sueldos en tiempo y forma se están gestionando como se hace siempre y también se esta trabajando para dejar los recursos para el pago del aguinaldo".

"Se están haciendo todos los esfuerzos y seguramente habrá un esquema de pago similar a los meses anteriores", indicó Leone.