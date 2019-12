A la par del comienzo de la temporada de verano, el municipio comenzó a realizar controles de alcoholemia diurnos en La Florida. La medida se lleva a cabo todos los días, de 10 a 21, y es parte del nuevo operativo que se lanzará oficialmente mañana para controlar y fiscalizar Pichincha y el corredor norte de la costanera, el cual se desprende una evaluación que se realizó en ambas zonas el viernes pasado.

Desde la Secretaría de Control y Convivencia confirmaron que los controles de alcoholemia diurnos son parte de los chequeos sorpresivos que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, aunque toman relevancia en una zona como La Florida en el verano.

"Los controles de alcoholemia no son solamente nocturnos, sino que también se están haciendo controles diurnos en el operativo de La Florida, de 10 a 21", contó a La Capital Carolina Labayrú, titular de la Secretaría de Control y Convivencia.

El dato se da en el marco del lanzamiento del nuevo operativo que comenzará mañana para controlar y fiscalizar entre las distintas reparticiones ligadas a esas tareas, que tuvo una etapa de evaluación la semana pasada en las zonas donde actuará definitivamente: Pichincha y La Florida.

"La evaluación fue muy buena. Fue la primera vez que empezamos a trabajar en conjunto con todas las áreas de control. En La Florida y Pichincha intervinieron todas las reparticiones de Tránsito, Fiscalización del Transporte, Control Urbano, Guardia Urbana Municipal (GUM) e Inspección", detalló Labayrú.

Sobre el operativo en Pichincha, destacó la división del mismo "en dos turnos: uno de 19 a 3 y otro de 3 a 7. El segundo turno tuvo otra modalidad de trabajo, donde se establecieron puntos fijos y se controlaron las salidas de algunas confiterías bailables", precisó la funcionaria.

Además, remarcó las diversas acciones que sirvieron "para ir acomodando determinadas cuestiones", como la ocupación de la Dirección de Tránsito de "puntos fijos y vehiculares" y la tarea que desarrollaron los agentes de la GUM, encargados de caminar, en Pichincha, "por distintas calles e interviniendo distintos locales" de la zona.

La secretaria indicó que el foco en ese barrio se da porque "es un conflicto que ya lleva dos años" (ver aparte), aunque fue cauta: "No podemos pretender cambiar todo de un día para otro. Es algo que va a llevar tiempo e involucra, también, la conducta de la gente. No solamente tenemos que responsabilizar a los comerciantes, porque esto es una cuestión de convivencia", puntualizó.

Planificación y presentación

Las medidas que se desarrollaron el viernes pasado fueron el preludio de la presentación oficial que se dará mañana del operativo de verano tanto en Pichincha como en La Florida. La premisa, desde la Secretaría de Control y Convivencia, es optimizar los recursos a la hora de controlar y fiscalizar en ambas zonas.

El mismo se someterá a evaluación constante, según contó Labayrú, aunque la base será como la del viernes pasado: "Vamos a arrancar de la misma forma. Ajustamos un poco en cuanto a la planificación y puntos estratégicos que fuimos teniendo", indicó.

"Esa planificación la van armando los distintos directores. Mañana (por hoy) nos juntamos nuevamente todos para poner sobre la mesa todo el recurso que tenemos y terminar de delinear", agregó.

Sobre esa planificación hizo hincapié, en referencia al operativo del viernes pasado: "En función de cómo vimos ese trabajo, hicimos algunos ajustes. Tuvimos una muy buena impresión, no solamente externa sino también interna, que era lo que a mí más me preocupaba. Me lo hicieron saber los directores de las áreas".

Al margen del operativo en ambas zonas, aclaró: "No hay que olvidarse que esto es sólo un operativo, algo puntual. Después tenemos toda la ciudad".

"Al estar unificadas las tareas de control, pudimos reducir la cantidad de agentes porque logramos un mayor efecto con menos cantidad, ya que todos pueden sancionar todas las faltas. La idea es optimizar los recursos", concluyó la secretaria de Control y Convivencia.

en acción. Una agente municipal le realiza un test de alcoholemia a un taxista, ayer, en la zona de costanera y la bajada Gallo.