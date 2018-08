El municipio busca regularizar la situación en La Piedad

Tras la polémica que se desató hace una semana por el supuesto colapso del cementerio La Piedad, desde el área que se encarga de las necrópolis de la ciudad le prometieron a la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Provincia de Santa Fe que en el transcurso del mes que viene se regularizarán los servicios de entierro en el cementerio de avenida Provincias Unidas y bulevar 27 de Febrero.





El miércoles, en horas del mediodía, directivos de la asociación de empresas fúnebres mantuvieron una reunión con el subsecretario de Ambiente y Espacio Público, Juan Di Pollina, y con el director y el subdirector de cementerios municipal.

"Se trató la temática y prometieron tratar de regularizar en septiembre la situación para que esté todo en normalidad", comentó Luis Pinilla, miembro de la asociación de empresas fúnebres de Santa Fe, en relación a la reunión que mantuvo el sector que conforma junto a autoridades de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal.

A ello, añadió que su empresa tenía, hasta hoy, dos ataúdes en depósito y ayer se comunicaron desde el cementerio La Piedad para decirles que citaran a las familias de los fallecidos para acudir al cementerio y darles sepultura definitiva a ambos. "Uno está desde el 17 (de agosto) y otro desde el 22 o 23 (de agosto)", detalló.

La polémica comenzó por la denuncia de un supuesto colapso en los terrenos del cementerio de zona sudoeste por parte de la concejala de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani: "Ya hay unos 30 cuerpos en los depósitos de las empresas a la espera de ser enterrados, y por falta de terreno no pueden ser derivados a los cementerios".

Según la edila, las empresas funerarias que trabajan con el municipio le aseguraron que "el cementerio La Piedad, donde se trasladan los cuerpos sin vida de las personas de bajos recursos está colapsado, sin espacio para nuevos entierros", y que en el predio tampoco se cuenta con el espacio para expandir el terreno.

El tema se instaló en la sesión que el Concejo Municipal mantuvo la semana pasada, ya que se estaba por debatir un pedido de autorización para que una de las tantas mutuales que funcionan en la ciudad adquiera un espacio en el cementerio La Piedad para levantar allí un área de nichos para sus asociados.

Por ello, Gigliani solicitó la vuelta del expediente a comisión para poder analizarlo "dentro de un contexto integral complicado, donde tal vez sea necesario revisar la planificación de todo el cementerio".

"Las funerarias aseguran no sólo que no hay más espacio para entierros, sino que el principal cementerio público de la ciudad ya no tiene lugar para expandirse", agregó la edila opositora, en referencia a la necrópolis que, actualmente, ocupa 24 hectáreas.