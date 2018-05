El Municipio busca "aggiornar las normas" ante cambios de hábito de diversión nocturna

El secretario de Control y Convivencia Ciudadana municipal, Guillermo Turrin, afirmó hoy que ante los cambios en los hábitos de diversión de los jóvenes durante la noche, es necesario "aggiornar las normas" para garantizar la convivencia y evitar los ruidos molestos.

El funcionario dijo en diálogo con el programa "Zysman 830" de La Ocho que antes de actuar en la calle, lo que hacen es "monitorear el sistema único de atención y ver donde hay más reclamos por distintas situaciones que pueden tener con la seguridad vial y algunas que tienen que ver con cuestiones de convivencia como pueden ser ruidos molestos".





Leer más: Ahora los operativos con las fuerzas federales se hacen en base al reclamo vecinal





"Hoy está de moda la reunión de jóvenes, no tan jóvenes, en una esquina con un auto con música a alto volumen y lo que estamos buscando a través de la presencia preventiva es un entorno seguro para los vecinos", dijo.

En ese sentido, enumeró las dificultades con las que se encuentran los agentes ya que permanecer en la vía pública no implica una contravención si no afecta al resto de los vecinos. "En esos casos la presencia del personal de fuerzas federales o provinciales tiene que ver con la prevención y en ese momento la música cesa. Es verdad que no hay una falta administrativa ni penal por la ingesta de alcohol en la vía pública, sí para el que maneja. En estas situaciones lo que hace es solicitar la documentación del vehículo".

previa02.jpg

Turrin admitió que la norma está atrasada y no contempla las modificaciones en las conductas de la población. "Nos pasó con las fiestas de fin de año, el hábito en la previa, el consumo en la noche en su totalidad han cambiado. Hace 20 o 30 años los grandes espacios de diversión eran los que reunían la mayor cantidad de gente, y hoy evidentemente los chicos eligen divertirse de otra manera".

El funcionario explicó que es tarea del Estado contemplar estos cambios. "La norma deben aggiornarse a lo que sucede. Hay que entender que la norma no puede ir en contra de las elecciones de los jóvenes o de los grandes siempre y cuando no genere un inconveniente para terceros".

El funcionario habló además de los operativos conjuntos que se retomaron, después de unos dos años "hace unas tres semanas y empezaron a dar resultado positivo, tuvimos once intervenciones y el resultado es de 100 autos y motos remitidos al corralón por distintas faltas".

En las fiscalizaciones "cada agencia del Estado se ocupa de los temas de su competencia, pero al ser de manera coordinada, se potencian los resultados".

"Más allá de las faltas administrativas que habitualmente controlan los inspectores municipales, la presencia de Gendarmería y el desarrollo de su competencia en el territorio, colabora en la generación de entornos seguros en el espacio público", explicó.