Luego de las múltiples denuncias por estafas en la organización de fiestas de 15 y otros eventos sociales, la intendenta Mónica Fein recibió a vecinos damnificados para colaborar con la realización de sus respectivas celebraciones. En el encuentro, el municipio se comprometió a gestionar el vínculo con vecinales y clubes de la ciudad que estarían en condiciones de ceder sus instalaciones para el desarrollo de los eventos.

Además, el Estado municipal articulará con proveedores mayoristas de alimentos y bebidas para que las víctimas de las estafas puedan acceder a los insumos necesarios a un precio preferencial.

"Queremos destacar la actitud de estos vecinos, que son un ejemplo para toda la ciudad, que a pesar de haber sido estafados, transformaron su bronca en acción y se organizaron solidariamente para poder llevar adelante la fiesta que cada familia soñó", destacó Fein.

"Desde la Municipalidad vamos a acompañar a las familias afectadas, para colaborar con ellos en la organización de estos eventos. Estamos trabajando con clubes de barrio y vecinales para conseguir espacios donde desarrollar estas fiestas, hablando con empresas y proveedores para la provisión de insumos y servicios", señaló la intendenta tras el encuentro.

El municipio se comprometió a conseguir salas o salones para que se puedan realizar las fiestas (cumpleaños de 15, 18, casamientos y otros). Ya hay una decena que se comprometió a ceder sus espacios, en tanto la Municipalidad aportará recursos para el pago de luz, limpieza y Sadaic.

Edgardo Vecellio, uno de los damnificados y quien impulsó la creación del grupo de afectados por la empresa fantasma, señaló que "desde el momento en que ocurrió la estafa, nos bajoneamos todos, era un desconcierto y junto a Claudia Mermet decidimos armar un grupo para comunicarnos y ver cómo seguir y quién nos daba una mano".

Así, contó que "a pulmón ya organizamos un cumpleaños entre nosotros y salió muy bien. Empezamos a golpear puertas y se abrieron las del municipio, con la intendenta a la cabeza y su equipo, que nos está ayudando".

Los vecinos acuerdan que lo importante es lograr hacer las fiestas. "No sólo nos estafaron con dinero, estafaron ilusiones. Entonces nos pusimos la mochila al hombro y hasta el último cumpleaños no vamos a parar. Todos tienen que tener su fiesta. No será la fiesta soñada, pero la tendrán y calculo que mejor", confió Vecellio.

Con sacrificio

Mermet, en tanto, contó que hasta los de agosto tienen solucionados todos los cumpleaños, pero quedan más de 38 en adelante. "Gran parte de los afectados somos gente de bajos recursos, que venimos pagando hace un año. Y entre todos nos ayudamos, uno hace un souvenir, otros tortas, otras colaboran con vestidos, peinados, mozos, parrilleros, gente que ayuda en la cocina", detalló la mujer.

Los vecinos destacaron la colaboración de la concejala María Eugenia Schmuck, que aportó un profesional que tiene a su cargo el tema jurídico en la demanda por estafa que iniciaron.

Se estima que en total son unas 60 las familias víctimas del engaño que llevó adelante esta empresa, que organizaba eventos y cobraba sus servicios sin tener habilitado el salón ni catering a disposición.