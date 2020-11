Cabo adelantó que se busca reemplazar lo que se venía haciendo: "Tenemos previsto implementar el año que viene una plataforma semivirtual con personal de planta, para niñas y niños, donde no sólo se reactivará el ajedrez sino se tratará la ley de humedales y cuestiones de patrimonio entre otros contenidos, será como una especie de Paka Paka, pero esto lo digo sólo como ejemplo, aún no está el formato pero no tendrá una inversión tan grande y no será parecido a las plataformas de otras provincias ni de otras ciudades".