El municipio alerta sobre la necesidad de vacunarse contra la fiebre amarilla

La directora de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Analía Chumpitaz, resaltó esta tarde la necesidad de que la población se vacune contra la fiebre amarilla y el sarampión ante los casos aparecidos en distintos puntos del país.

La funcionaria trazó hoy un amplio panorama sobre los virus que se encuentran en circulación, los planes de vacunación y la posibilidad de que algunas enfermedades vuelvan a instalarse, como el caso del sarampión.

Fiebre amarilla: Chumpitaz se refirió a los casos de fiebre amarilla en el país, que ya cobró dos víctimas fatales en los últimos días, y recordó que "todos los infectados habían vuelto de un viaje en Brasil. Es en la zona de Isla Grande, un lugar cercano de Angra dos Reis, a unos 150 kilómetros de Río de Janeiro".

Cuando se le recordó que las víctimas tenían más de 60 años, la funcionaria señaló que "la indicación es no vacunar a personas mayores de 60 años, ni a embarazadas ni a inmunosuprimidos o alérgicos. Pero igual hay que ir al médico de cabecera y él definirá si se debe vacunar de acuerdo al riesgo que hay en la zona donde se va".

Chumpitaz detalló que la situación en Brasil "es muy grave. Hay ocho países de América que tienen brotes de fiebre amarilla. Brasil tuvo 900 casos reportados en un semestre y 300 muertos, la mayoría en Río de Janeiro". Y si bien destacó que la situación se da en zonas cuasi selváticas, la situación "se puede urbanizar, que es lo que pasó en Río de Janeiro, en San Pablo y en Bahía".

fiebreama.jpg

Sarampión: Chumpitaz destacó en declaraciones a Canal 5 que un posible brote de sarampión "es uno de los temas que nos preocupa. Hay dos alertas emitidos hasta el momento, el de sarampión y el de fiebre amarilla. El sarampión es un problema en los lugares donde no se aplica la vacuna, como en Europa. Acá erradicamos la enfermedad en el año 2000, pero tenemos casos importados. Y si todas las personas no están vacunadas podemos generar un brote. La vacuna es un bien colectivo, no sólo nos vacunamos por nosotros mismos sino en bien de la comunidad. Es una de las vacunas obligatorias y posiblemente para septiembre Nación lanzará una campaña".

sarampion.jpg

Meningitis: Chumpitaz fue consultada por el caso de la alumna de 6º grado de la escuela San Luis Gonzaga, de Empalme Graneros, que murió a causa de esta enfermedad: "La meningitis puede ser viral, bacteriana o parasitaria. En este caso fue un meningococo B. Nosotros, dentro del esquema obligatorio, tenemos una vacuna que cubre las cepas virales A, C, Y y Z, que son otras cepas virales. La B no está dentro del esquema obligatorio y los casos que sostenemos a lo largo de estos años son estables. Mantenemos una curva epidémica estable con cinco a ocho casos de meningitis por año. Y el año pasado tuvimos sólo tres casos del tipo B".

gonzaga.jpg La escuela San Luis Gonzaga, adonde asistía una alumna de 6º grado de 11 años que murió por meningitis.

Gripe: La consulta fue sobre si era el momento para aplicar la vacuna antigripal. Al respecto dijo que "aún no tenemos circulación de gripe, ni del tipo HiN1, ni H3N2, y del tipo B hubo una pequeña circulación en diciembre y enero, que es lo esperable. Estamos a tiempo, siempre y cuando empecemos a colocar la vacuna antes de fines de abril".

Murciélagos con rabia: "Tenemos colonias y en las colonias siempre hay una endemia, es decir un número de murciélagos que tienen rabia. Cuando recibimos los animales, los mandamos a analizar y algunos de ellos dan positivo. Debemos recordar que es fauna protegida, que deben vacunarse todas las mascotas, perros y gatos, anualmente contra la rabia. En el Imusa hay vacunas o si no asistir al veterinario. Lo que pasa en algunas provincias es la presencia de vampiros. Nuestros murciélagos son fitófagos o insectívoros, comen mosquitos o plantas, no se alimentan de sangre como los vampiros", dijo la titular de Epidemiología.

murcis.jpg

Dengue: Chumpitaz señaló que "en este momento hay circulación viral en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Tucumán, Corrientes y Buenos Aires. Es decir, hay aedes aegypti que si nos pican pueden originar la enfermedad. Por eso hay que mantener el alerta sobre lo que hay que hacer en casa, no sólo por dengue, sino por zika y chikungunya, sino ahora por fiebre amarilla. Todos esos virus pueden ser transmitidos por este vector, al que podemos controlar descacharrando nuestras viviendas. Eso es fundamental".