"Vamos a seguir haciendo los controles vehiculares durante todo el día y a quienes hicieron el esfuerzo de aislarse tantos días, nos estamos preparando para advertirle a la población que no queremos que algunos se pasen de vivos, y tendemos la misma actitud durante lo que resta de esta situación", dijo con énfasis el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago.

Ayer se produjo un fuerte control en Pellegrini y Provincias Unidas en conjunto con Gendarmería, policía, GUM, Tránsito y Control Urbano. Se revisó a cada vehículo, solicitando documentación y certificado que acredite la excepción del decreto presidencial para poder transitar en la vía pública. Con dos grúas dispuestas ya se habían remitido varios coches y motos en infracción.

En tanto, a quienes caminan sin acreditación, las fuerzas de seguridad le confeccionan un acta de incumplimiento de la cuarentena domiciliaria y se le toman los datos a cada infractor.

"No queremos que con los primeros días hábiles haya una tasa de ascenso en la circulación de gente. Y no quisiéramos que el esfuerzo hecho hasta acá por muchos rosarinos se vea empañado ante una aparición de más gente en la calle. Por eso nos preparamos y queremos advertirle a la población. No queremos que se pasen de vivos", sentenció Zignago.

Ayer, en plena cuarentena, detectaron en Ayacucho y Centeno a un motociclista circulando ebrio. La alcoholemia le dio 1,72 gr/lt. En materia del transporte público se dispusieron prioridades básicas de traslado de pasajeros: abastecimiento, salud y seguridad. Además, la policía hace controles a bordo para verificar si se incumple el aislamiento social obligatorio. Hoy sólo circula el 10 por ciento de pasajeros