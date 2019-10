El municipio advirtió que actúa en casos que involucran "trapitos" si hay una denuncia

"El de los cuidacoches un tema complejo, el diagnóstico lo tenemos pero la resolución está atravesada por un problema que es social", señaló el secretario de Control Guillermo Turrin, recordó que la tarea de la Municipalidad "es preventiva" y aseguró que "hay acción judicial cuando la víctima formaliza una denuncia por extorsión".

La presencia de "trapitos" en las calles rosarinas se agudiza en estos tiempos de crisis. Cuando el trabajo merma, la actividad crece. Inevitablemente, el conflicto entre los cuidacoches y con los automovilistas se acrecienta y las denuncias por extorsión se multiplican.

Esta semana, en Avellaneda al 1200 denunciaron que los cuidacoches de la cuadra pintaron los árboles de la zona para publicitar dejar la tarifa del estacionamiento en la calle y también para lavado del vehículos. Uno de los vecinos sacó unas fotos que se viralizaron, la Municipalidad intervino y los cuidacoches limpiaron los árboles.

"Cuando hay extorsión se convierte en un delito, siempre y cuando haya una denuncia penal de esa persona que se siente atacada"

"La fotografía la saqué anteayer, suelo estacionar en esa zona porque mi hija va a la escuela Solano en esa zona, la mandé a Twitter y se armó este revuelo", contó Javier, el autor de las imágenes que se popularizaron en la redes sociales, en el programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

74754914.jpeg.thumb.jpg Valores al paso. Los montos, inscriptos sobre los plátanos.

"Una vez me rayaron una puerta, otra vez de noche el cuidacoches estaba alcoholizado, se me paró delante del auto y no me quería dejar salir, fue una situación medio tensa y me metía la cabeza adentro de la ventanilla, es desagradable porque uno está con la familia", contó consternado.

>> Leer más: Ahora los cuidacoches pintan árboles con las tarifas por estacionar en la calle

Javier coincidió con los vecinos en que "la sensación es que se apropian del espacio público", y eso, confesó, "causa sorpresa e indignación, más cuando pasa en una zona donde no hay estacionamiento medido y te cobran igual".

En diálogo con La Capital, Turrin destacó con la "tarea preventiva" que lleva adelante la Municipalidad y contó que, ni bien tomaron conocimiento de lo sucedido en Mendoza y Avellaneda, se acercaron al lugar y repararon la situación.

"Lo que hicimos fue pasar por el lugar el martes, detectamos una actividad con intervención indebida del mobiliario urbano, charlamos con ellos y los cuidacoches limpiaron los árboles", aseguró Turrin, y aclaró que "hacer una multa en estos casos no tiene sentido".

"La sensación es que se apropian del espacio público, a uno le causa sorpresa e indignación"

En ese sentido, precisó que "la actividad del cuidacoche no esta prohibida, pero si hay intervención cuando hay extorsión porque entonces se convierte en un delito, siempre y cuando haya una denuncia penal de esa persona que se siente atacada".

"Desde el área de control trabajamos en tareas de prevención con este tema, por ejemplo en Pichincha, en Oroño desde Pellegrini al río, lo que hacemos es acercarnos en algunas situaciones particulares con tareas de presencia preventiva", explicó.

>> Leer más: El municipio no avala la prohibición de los cuidacoches

Además, recordó que existe un programa de identificación de cuidacoches en Pellegrini donde también "se trabaja con el Movimiento Solidario, cuando hay grandes eventos se destina lo recaudado a la cooperadora del Hospital Alberdi".

>> Leer más: Un conductor y un cuidacoches, demorados después de una pelea

Respecto a la posibilidad de que se avance en un registro de cuidacoches, Turrin señaló que tendría que discutirse en el Concejo Municipal. "Los ediles son los que tendrían que ponerse de acuerdo", dijo aunque anticipó que "hacer un registro sería legalizar la situación", añadió.

En Santa Fe se avanzó con un registro de cuidacoches a fin de que se les asigne el sector de una calle para desempeñar su labor. La idea es que cada uno esté identificado con una credencial. De este modo, no podrán exigir el pago de una suma de dinero, ya que el aporte será voluntario.

En mayo de este año el Concejo de Santa Fe sancionó la ordenanza N°12635, a través de la cual se creó el "Programa Inclusivo de Cuidadores de Vehículos". Desde el 15 de octubre y hasta el 14 de noviembre se inicia la primer etapa de inscripción.

Para inscribirse sólo debe presentar el DNI para luego acercar la documentación solicitada. Deberán acreditar estado civil, estudios realizados, presentar certificados de buena conducta, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y de discapacidad en el caso que correspondiere, acreditar domicilio, y presentar el comprobante de inscripción al programa de capacitación o promoción del empleo (municipal, provincial o nacional).