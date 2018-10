El municipio admite que hay que regular las APP de delivery

La Municipalidad afirmó que es necesario hacer ajustes sobre la normativa que regula a los servicios de cadetería que se desempeñan en la ciudad, luego de que varios sectores de la oposición presentaran en el Concejo pedidos de informes en relación a las aplicaciones de "economía colaborativa" Glovo y Rappi. Varios ediles cuestionaron su falta de habilitación y pago de Drei.

Las críticas se dieron en un clima de fuertes críticas al modelo de contratación que tienen las empresas responsables de las aplicaciones. Incluso, el edil Eduardo Toniolli adornó los leones de mármol que se encuentran en el frente de la Municipalidad con cajas que emulaban las que llevan los trabajadores de los deliveries en cuestión (ver aparte).

El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, afirmó que estas empresas utilizaron como marco normativo "el que está vigente desde 2000, con una modificación en 2006 (en referencia a la ordenanza 7.042)".

"En el caso de Glovo y alguna otra que está ahí en análisis, cuando vinieron al área de Habilitación plantearon que no tenían oficina dentro de la ciudad, sino en otra localidad. De hecho, trabajan todo por internet y, aunque la ordenanza no lo obliga, se les planteó que tienen que habilitar una oficina administrativa en la ciudad", detalló en declaraciones a La Ocho.

Leone reconoció que hay "actividades y avances tecnológicos que no están regulados o no están contenidos específicamente en ese marco normativo. Eso es lo que hay que poner en discusión".

"Tal vez, lo mejor o lo ideal sería trabajar sobre una adaptación, ya que han pasado doce años desde la última modificación de la norma. Habría que incorporar algunas cosas que, hoy, estamos viendo que aparecen en la ciudad y que necesitan tener un tratamiento particular y específico", añadió.

Respecto a las oficinas que tendrían que abrir las aplicaciones para funcionar bajo la normativa que existe en la ciudad, el funcionario manifestó que estas firmas "a veces vienen con locales y otras veces no" y "sería bueno fijar que cualquier nueva actividad que se realice con esta finalidad, deba tener obligadamente una oficina receptora de pedidos".

Polémica en bici

Otra de las cuestiones que están en tela de juicio es la utilización de bicicletas por parte de los repartidores. No sólo porque las empresas no se responsabilizan por eventuales accidentes que sufrieran los trabajadores, sino por la falta de regulación para ese medio de transporte en la ciudad.

Sobre ello, Leone dijo: "No está fijado el criterio a seguir con ese medio de transporte. En el caso de la moto, se aplica la normativa del Código de Tránsito, con sus sanciones, infracciones y todo el esquema en términos de seguridad respecto de terceros. En este caso particular, la norma no prevé nada cuando hay un delivery en bicicleta, entonces sería bueno, también, llevar adelante una regulación".

Consultado sobre la posibilidad de aprovechar los cambios y establecer un esquema para las bicicletas en general, el secretario político no descartó esa idea: "Se puede hacer. No sólo para las condiciones respecto de terceros, sino para aquellos que las utilizan como medio de transporte para realizar un trabajo particular".

El último punto al que hizo referencia Leone fue la situación de las relaciones laborales entre los empleados y las empresas que manejan estas aplicaciones: "Hay que darles un análisis y tomar una posición".

"El Sindicato de Empleados de Comercio presentó una nota. La normativa vigente no trabaja sobre la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores; de hecho, el municipio no tiene competencia. Sí la tienen otros entes jurisdiccionales como el Ministerio de Trabajo, pero no a nivel local", argumentó.

Para finalizar, el funcionario expresó que "más allá del esquema específico de una o dos empresas, hay que aggiornar la norma general. Tiene doce años y, lógicamente, no se adapta a la realidad que hoy existe. Tal vez, haya que hacer ajustes en algunos artículos, como ocurrió en 2006".