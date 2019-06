El movimiento de mujeres repudió la presencia de Darthés

"No contarán más con la comodidad de nuestro silencio". Con esa frase, una de las consignas que el movimiento de mujeres tomó como bandera, la diputada provincial por el Frente Social y Popular (FSP), Mercedes Meier, reafirmó y acompañó la movida que las integrantes de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres llevaron adelante ayer en la esquina de Corrientes y Pellegrini ante la presencia en la ciudad del actor Juan Darthés, denunciado por abuso sexual. Nazarena Galantini, integrante de la campaña, aclaró que "no se trata de un escrache, sino de decirle que el movimiento de mujeres de Rosario no le da la bienvenida. Además, es una oportunidad para hablar de violencia sexual y de la necesidad de acompañar a las mujeres que denuncian, como lo hizo (la actriz) Thelma Fardin".

La noticia del regreso al país del actor y su instalación en Kentucky, uno de los barrios cerrados que están en el límite de la ciudad, circuló por las redes sociales y fue tomado por los medios porteños que le dieron difusión. Ante eso, las mujeres de Rosario organizaron una volanteada y una pegatina en Pellegrini y Corrientes, como punto de partida, que se propuso fundamentalmente "hacer saber que el movimiento de mujeres no le da la bienvenida y que no es una persona grata para que esté circulando por la ciudad".

Junto con esto, aseguró que "se trata de una oportunidad para volver a hablar de violencia sexual", y para eso, repartieron volantes y pegaron carteles por el corredor gastronómico con el objetivo de "hablar de violencia sexual contra las mujeres, de alzar la voz una vez más ante las muchísimas mujeres que no se animan a denunciar. Es necesario que sepan que no están solas, que el movimiento de mujeres está para acompañarlas, y para eso aprovechamos cada oportunidad".

A la Justicia

Si bien la denuncia que radicó en Nicaragua la actriz Thelma Fardin es la más resonante, no es la única que pesa sobre Darthés.

"Queremos exigirle a la Justicia que las causas que se tramitan en la Argentina no queden impunes y queremos que haya perspectiva de género", recalcó Galantini, quien junto a otras militantes recorrió la zona de bares.

Para la diputada provincial se trata no sólo de "repudiar", sino además de "volver a darle valor a la palabra de Thelma Fardin y a la de todas las mujeres que lo denunciaron, porque nos alcanza con la palabra de las víctimas y las queremos hacer valer".

La legisladora, autora del proyecto de ley para la declaración provincial de la emergencia en violencia de género que se presentó por segunda vez en la Legislatura, recalcó que la iniciativa sigue esperando el tratamiento de la Cámara de Diputados, y recalcó que "hace a la prevención de la violencia, pero muchas otras medidas que el Estado puede tomar para evitarla".

"Si la Justicia no hace nada, nosotras sí, mínimamente poder hacer que la sociedad tome cartas en el asunto, porque nosotras no nos callamos mas", concluyó Meier.

Darthés, denunciado por acoso y violación, regresó al país tras pasar seis meses en San Pablo, Brasil, y se alojó en un barrio privado de la zona de Rosario.

"Quienes sufren abusos tienen que saber que no están solas, que el movimiento de mujeres las va a acompañar"