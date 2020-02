Un acto conmemorativo de una fecha patria, con escasa efusividad militante, se transformó ayer en Rosario en una amplia tribuna política para declamar compromisos contra la inseguridad y la promesa de actuar en consecuencia. En la pirámide de responsabilidades, los discursos del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador de la provincia, Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, pivotearon sobre ese tema sensible, utilizando la figura de Manuel Belgrano como acicate de sus retóricas.

A la ola de crímenes violentos —vinculados mayormente con clanes de narcotraficantes— que se desató desde el inicio del año, se le sumó el caso de Carlos Orellano, el joven hallado muerto flotando en el río tras un altercado en un boliche de La Fluvial. La incidencia de ese hecho, con sus connotaciones, gravitaron durante toda la tarde. En la previa del acto y en el acto mismo.

Sensibilizados por el caso (los padres del chico lograron reunirse con el presidente), tanto Fernández como Javkin enfatizaron sobre eso en los discursos.

"Necesitamos que la fuerza de la ley le gane a la violencia, necesitamos justicia para Carlos (Orellano) y para cada una de las víctimas", dijo el intendente rosarino.

Alberto Fernández aludió directamente a ese encuentro, lo que demoró el comienzo del acto. Pidió disculpas por eso y dijo: "Ellos me necesitaban más que ustedes hoy en día".

Perotti no hizo mención a este caso en particular, pero sí enlazó una frase de Belgrano para referirse a la inseguridad. Dijo que el prócer enarboló por primera vez la bandera en Rosario y que ese paño "nos cobija ante las adversidades que hoy tenemos que afrontar, como el hambre, la desocupación, la violencia y el narcotráfico".

Movimientos

Desde hace años, la mayoría de los rosarinos no asiste por motu proprio a un acto de la bandera. Lo hacen movimientos de militantes organizados para la ocasión. Ayer se movilizaron agrupaciones políticas y sindicales, y en menor medida de los que protagonizaron años atrás Néstor y Cristina Kirchner. Hubo cantos de alientos, pero no tanto fervor. Alberto Fernández no transmite ese liderazgo frío que caracterizó al ex presidente Mauricio Macri en todas sus visitas a la ciudad, pero no tiene ese magnetismo caliente que se desprende, por caso, de la oratoria de Cristina.

De todos modos, el presidente intenta mostrarse cercano y empático. En el tramo más eufórico de su discurso, cuando hacía eje en la seguridad, su característica voz disfónica tronó: "Estoy aquí para poner la cara y decirles que soy un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia".

Sobre el final, a la par de la promesa de volver a Rosario el 20 de junio, el presidente alzó más la voz para hacer un llamado particular. Quiere, dijo, que ese día, en el umbral del invierno, las calles rosarinas se inunden de una multitud para festejar a la bandera y para darle un mensaje a los delincuentes en una suerte de "pueblada" cívica contra el delito.

Ganar las calles

"Les pido que el 20 de junio salgan a la calle todos los rosarinos, que vengan a Rosario todos los santafesinos, demostrémosle al crimen lo que queremos, demostremos que somos muchos más lo que no les tenemos miedo. Y, de una vez por todas, hagámonos cargo de cambiar todo lo que haya que cambiar".

Obligado por las circunstancias y el entorno, el presidente eligió bien el temario. No abundó, como en otras ocasiones, en discursear sobre la deuda con el FMI y la puja con los acreedores privados. Tampoco machacó sobre la herencia recibida, ni los trastornos que ella está teniendo sobre los precios y los salarios. Hubo una sola crítica al macrismo, que merodeó cierto costumbrismo. Dijo que se sentía mal cuando veía los billetes y en vez de la figura de Belgrano, por ejemplo, observaba impreso "los animalitos" de la fauna autóctona.

Tampoco Perotti y Javkin, con los problemas de "caja" que observan y denuncian, hicieron críticas a las gestiones anteriores.

De todos modos, no había entre los invitados especiales ninguna figura del primer plano socialista que pudiera sentirse aludida.

El mástil más alto de Rosario sigue sin bandera

En pleno Día del Primer Enarbolamiento de la Bandera, ayer el mástil más alto de la ciudad, en Puerto Norte, lucía sin la enseña patria. El pabellón quedó destrozado tras una tormenta el año pasado y nunca más fue repuesto. La bandera flameó poco desde la inauguración de la estructura.