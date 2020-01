El ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Carlos Parola, se reunió en Rosario con los referentes de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados para realizar un trabajo conjunto. “Hoy hemos acordado un plan de trabajo conjunto. Vengo diciendo, desde que asumí mi gestión, de la importancia que tiene que el sistema de salud provincial trabaje absolutamente integrado entre el sub sector público y el sub sector privado. Hemos armado un protocolo de trabajo que va a consistir en ocho reuniones anuales con los temas de importancia. En marzo haremos la próxima”, expresó el ministro.

Además agregó que “el proceso de integración se va a sostener. Todo lo que podamos mejorar se va a mejorar y todo lo que está bien lo vamos a continuar de esa manera. Lo más importante es que se entienda que en esta gestión queremos tener un vínculo estrecho entre los dos sub sectores que hacen a la calidad de la salud de los santafesinos. Rosario es un buen ejemplo de como se viene trabajando. Ambos tenemos un convenio de complementariedad, si el sub sector público en situaciones especiales, como puede ser una catástrofe, o un brote de alguna enfermedad, no tiene capacidad de receptar cuenta con el respaldo del privado, y viceversa. Determinadas patologías hacen que puedan necesitarse mutuamente. En ese camino vamos a seguir”, agregó Parola.

En la ciudad funciona un convenio de complementariedad de prestaciones entre el sector prestador privado, la secretaria de Salud Pública municipal y el Ministerio de Salud de la provincia, por el cual cuando se saturan los efectores públicos, la Asociación de Clínicas atiende todos los niveles de complejidad de la región que sea necesario cubrir. “Tenemos un aceitado funcionamiento y procuramos la complementación entre los prestadores públicos y privados en casos excepcionales ante la demanda”, expresó Roberto Villavicencio, presidente de la entidad.

sanato1.jpg El ministro Parola con Roberto Villavicencio, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario.

La Asociación de Clínicas de Rosario, que nuclea a 22 sanatorios, hospitales privados, institutos y clínicas de la ciudad, cuenta con 1719 camas. El sector privado atiende al 64 por ciento de la población. Entre ellos, tienen accesibilidad garantizada los 575.102 beneficiarios por libre elección de la obra social de los empleados provinciales (Iapos), obras sociales sindicales, empresariales, medicina prepaga y los aproximadamente 270 mil beneficiarios de PAMI que son asignados a los sanatorios y hospitales privados como IPAM, Casa de Médico mutual, y los sanatorios Delta, Laprida y Plaza para el sistema capitado de segundo nivel por fuera de los hospitales PAMI I Y PAMI II, y por la mayoría de los establecimientos de salud para tercer nivel y alta complejidad.

Las autoridades de la Asociación de Clínicas también les manifestaron a las autoridades de salud provincial la necesidad de analizar el impacto de la carga tributaria, especialmente en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde la alícuota que aplica la provincia de Santa Fe al sector salud es más alta que en provincias aledañas, existiendo una asimetría en tal sentido.

sanato2.jpg

De la reunión, en forma inmediata, se convino que se realizará un taller para la evaluación de la calidad de servicio y el costo de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos patológicos. Ambos sub sectores quiere mejorar en calidad y costos. La autoridades de la asociación calificaron como “excelente y productiva” la reunión con las autoridades de salud provincial y se mostraron "altamente satisfechos" por la implementación del futuro taller.