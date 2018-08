El milenario juego de Go tendrá su torneo en Rosario

Con unos 4 mil años de historia desde sus orígenes en China y siendo uno de los juegos más populares en los países asiáticos, el Go reunirá a partir de hoy, y durante el fin de semana, a más de medio centenar de jugadores en el Espacio Cultural Universitario (ECU). "Ese es todo un record", remarcan los organizadores del Torneo Argentino de Go, el primero que en 35 años se realizará fuera de Capital Federal y que tiene inscriptos no sólo de la ciudad y el resto del país, sino además uruguayos, alemanes, venezolanos, paraguayos y un jugador profesional de Corea del Sur. El milenario el juego de mesa es tan popular en Asia que se enseña en las escuelas, mientras que en la Argentina apenas si tiene un recorrido de menos de 50 años. Así y todo, en Rosario tiene una veintena de jugadores e incluso uno de ellos, Jaime Guiamet, representará al país en septiembre próximo en un torneo en Corea del Sur.

Considerado en China una de las artes esenciales de la antigüedad, los jugadores disputan territorio sobre el tablero cuadriculado con 19 por 19 puntos. La estrategia se lleva adelante desde las intersecciones, donde cada uno mueve sus piedras, unas blancas —tradicionalmente de conchas marinas— y las otras negras —de pizarra—.

José Onega Murray, integrante del Club del Go Rosario y participante de la organización del encuentro, explica que, "a diferencia del ajedrez, que también es de estrategia, pero sólo se avanza hacia adelante, en el Go se trata de avanzar y rodear al contrincante, ganando territorio en una o diferentes partes del tablero", en jugadas que pueden extenderse desde media hora hasta superar las dos horas.

Torneo

Con este desafío estarán en el ECU los 55 jugadores inscriptos, entre los cuales 9 son de Rosario, y a los que se suman jugadores de Buenos Aires, otras ciudades como Córdoba y Santa Fe, y de países como Venezuela, Paraguay, Uruguay y Alemania, que tendrán tres jornadas de competencia desde hoy y hasta el lunes. En tanto, Eodeokdung Lee, jugador profesional de Corea del Sur, jugará una partida especial en San Martín 1371, que será el principal atractivo para los entendidos. Tendrá lugar el martes, a las 9,

Si bien el número parece bajo, Onega Murray destacó que "haber superado el medio centenar de participantes es todo un record", fundamentalmente cuando es la primera vez que el torneo se lleva adelante fuera de Capital Federal. Y recordó que se trata de una competencia que "es clasificatoria para torneos internacionales".Como en muchas de las artes marciales, los rankings de jugadores se dividen entre los aprendices y los maestros. Así, se arranca en el 30º Kyu, que es la categoría de estudiante, y se va disminuyendo a medida que se avanza, hasta llegar al 1er. Kyu. A partir de allí, los ya considerados maestros, obtienen el 1er. dan, que luego van incrementando.

La expansión

Si bien el origen es chino, el Go es tan tradicional en los países de Asia oriental, como Corea y Japón, donde no sólo se juega popularmente y en las escuelas, sino donde incluso hay canales de televisión que transmiten en vivo las partidas de las principales competencias. Y tanta es la popularidad que hay jugadores profesionales, quienes viven del juego.

La primera expansión fue hacia Europa y Estados Unidos, donde incluso en los últimos años aparecieron entidades de jugadores profesionales, mientras que en la Argentina fue introducido recién en los años 60 por Hilario Fernández Long, ex rector la Universidad de Buenos Aires. En otros países hispanoamericanos, como Chile, México y Brasil, el Go también está extendido y fundamentalmente en San Pablo, donde la colectividad japonesa es muy numerosa.

En Rosario, desembarcó años más tarde y desde hace doce existe el Club del Go en la ciudad, donde actualmente aseguran que suman unos 20 los jugadores que se reúnen semanalmente , según remarcó Oneto Murray.

La provincia tiene sus buenos referentes: no sólo el rosarino Jaime Guiamet, que representará al país en Corea durante las próximas semanas, sino que además, Fernando Aguilar, sobrino de Fernández Long y 7º dan, es considerado el mejor jugador argentino y es también, desde hace unos años, cuando se radicó en la capital provincial, santafesino por adopción.