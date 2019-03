El Mercado del Patio inaugura mañana un nuevo espacio

El Mercado del Patio inaugurará mañana un nuevo espacio: abrirá sus puertas el Centro de Convenciones con una agenda de actividades que incluye una feria de sabores, recitales y el ya tradicional Mercadillo, en el que los locales del espacio sacarán "la mesa al patio".

El flamante Centro de Convenciones del Mercado del Patio es un espacio previsto para la realización de ferias, exposiciones, congresos y eventos culturales que pongan en valor el mercado de abasto y paseo gastronómico inaugurado en septiembre de 2017, así como también a los actores productivos y a la producción económica y cultural de Rosario y la región.

El nuevo espacio abre sus puertas con una Feria de Sabores. La misma funcionará mañana, el sábado y el domingo, de 12 a 21.

Las mismas serán parte de esta propuesta las fiestas gastronómicas de localidades y comunas de la Provincia de Santa Fe, las empresas licenciatarias de la marca colectiva provincial "De Mi Tierra Santa Fe", así como las producciones regionales de provincias invitadas.

Adicionalmente, y con la colaboración de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Rosario (AEHGAR), se ofrecerá al público un programa de clases magistrales, talleres y workshops con foco en la alimentación y la gastronomía.

Como ya es habitual, los locales del Mercado y food trucks invitados sacarán "la mesa al patio" de la Pérgola, mañana y el sábado desde las 18 horas, acompañando con la mejor oferta gastronómica y música para todos los gustos.

Y desde las 19.30, en un escenario montado en la mismo espacio, habrá shows musicales a cargo de artistas locales y nacionales. Se presentarán Benito Cerati y su banda Zero Kill, Coki and The Killer Burritos, Willy Crook e Ike Parodi, entre otros artistas.