El mejor aliado para combatir insectos

El Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA) es una organización encargada de educar e informar a la población sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza, la vida y la sociedad humana. María Eugenia Montani es una de las referentes de la entidad y encargada del área de zoología del Museo de Ciencias Naturales Angel Gallardo. "Hay que desmitificar a esos animales", destaca y remarca que su presencia desempeña un rol ecológico clave.

Montani explica que en Rosario existen más de diez especies de murciélagos distintos y que todos son insectívoros. "Su presencia es necesaria en ciudades y campos", apunta. Un millón de murciélagos consume un promedio de diez toneladas de insectos por noche; y no sólo mosquitos, sino también escorpiones y arañas.

Los episodios de mordeduras de murciélagos no son frecuentes. "Si el animal estuviese enfermo, no desarrolla rabia furiosa como un perro, no ataca a los humanos, generalmente tiene un vuelo errático o se los ve en el piso", apunta.

Aún así, la presencia de murciélagos en el hogar suele ser una molestia.

Desde el PCMA recomiendan que si el murciélago está volando, lo mejor es cerrar todas las puertas y ventanas que comuniquen a otras habitaciones, dejando solo abiertas aquellas que tengan salida al exterior, apagar la luz y esperar con algo de paciencia que se oriente y salga.

Si en cambio se lo encuentra quieto sobre una pared, lo mejor es tomar un recipiente y un cartón.

Colocar el envase sobre el animal y después deslizar por debajo el cartón. Finalmente, levantar ambos elementos juntos y liberar el murciélago en el exterior.

Si se trata de ejemplares muertos recientemente o animales vivos que pudieron haber tenido contacto directo con seres humanos o mascotas (a través de mordeduras o saliva), lo mejor es contactar a la Dirección de Vectores del municipio (Riccheri 1675, teléfono 480-2740).

Nunca hay que tocar al animal con las manos desnudas, porque de esta forma se producen la mayoría de las mordeduras. No obstante, no hay casos de rabia en Rosario desde 1981.