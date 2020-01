El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario , Antonio Ratner, afirmó que le parecían “inoportunas” las declaraciones del ministro de Gestión Pública de la provincia, Rubén Michlig, quien puso en duda la vigencia de la cláusula gatillo para la actualización de los salarios de los empleados estatales de la provincia.

“No nos pongan un cerco para la discusión salarial”, reclamó el líder de los municipales, luego de que, desde el gobierno provincial, aseguraran que, frente a la crítica situación económica que atraviesa Santa Fe, la actualización automática de sueldos en base al índice de inflación es inviable.

En ese sentido, Michlig admitió que “era muy difícil sostener” ése mecanismo para mantener el poder adquisitivo de los salarios a los empleados públicos de la provincia. El argumento del funcionario para justificar su planteo fue que los sueldos aumentaron diez puntos por encima de la recaudación de tributos.

"La cláusula gatillo acompaña el proceso inflacionario. No mejora el salario de los trabajadores".

En declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, Ratner señaló que le "parecen inoportunas las palabras de Michlig, sin esperar una reunión paritaria", y explicó: "Los municipales no perdieron en sus salarios ante la inflación gracias a la cláusula gatillo”.

Ratner sostuvo que el sector que representa terminó el año 2019 “con un aumento del 53 por ciento respecto de 2018", y añadió: "No es un mecanismo de aumento de sueldos, acompaña el proceso inflacionario. No mejora el salario de los trabajadores”.

“Cuando el gobierno dice que no puede sostener la cláusula gatillo, queremos saber con qué la van a reemplazar; qué propuesta hará para discutir los salarios. Hasta ahora sabemos lo que no hará la provincia, pero no tenemos precisiones sobre qué hará con los sueldos de sus empleados”. remarcó.

2019-11-25 lc ratner by_VBenedetto 73440427.jpg Virginia Benedetto

Asimismo, aseguró: “Estamos dispuestos a discutir cualquier alternativa que lleve a mejorar la situación de los trabajadores. Siempre estamos abierto al diálogo, pero con una discusión seria, queremos precisiones”.

“Las proyecciones inflacionarias para el 2020 llevan a un 42 por ciento anual. Si bien es por debajo lo que se dio en el 2019, igual está aún muy alto. Primero veremos cómo se puede mantener el poder adquisitivo. Y segundo, cuál es el aumento salarial que ofrece el gobierno”, enfatizó Ratner.

“Los dichos del ministro son salto al vacío, innecesario, a dos meses de iniciarse la discusión paritaria. Por otro lado se menciona la posibilidad de otorgar una suma fija, de llevar una discusión paritaria hacia mediados de año. Estamos dentro de una incertidumbre que genera en los trabajadores. No nos pongan un cerco para la discusión”, añadió.

Más personal para controles

Consultado sobre si consideraba necesario que la Municipalidad contrate más personal en las áreas de control, uno de los ejes principales que se planteó el intendente Pablo Javkin, afirmó: Si tomamos como referencia la Dirección de Tránsito, hace diez años atrás había más inspectores de los que hay ahora, con un parque automotor que supera los 600 mil vehículos. Estamos en época de vacaciones y hay menos movimiento, pero el resto del año, en los fines de semana, llegamos a tener 800 mil vehículos en Rosario. Y para controlar hay 280 inspectores, antes había 350. En las áreas de control es probable que se necesite más personal”.