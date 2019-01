El joven que atropelló a la chica en bici podría ser imputado por "delito culposo"

El fiscal Marcelo Maximino, de la Unidad de Flagrancia, aseguró hoy que el joven que atropelló a una chica que iba en bicicleta en calle Sarmiento y se fue del lugar será imputado "lo antes posible" y afirmó que podría ser acusado de un "delito culposo, por imprudencia". Sostuvo también que aguarda los resultados médicos para tener más precisiones sobre la gravedad de las lesiones de la joven e imputarlo en consecuencia.

Marianela Ojeda, de 24 años, fue atropellada el pasado 1º de enero, alrededor de las 8.30, por el conductor de un Toyota Etios blanco que la levantó por el aire y la terminó tirando contra un Volkswagen Golf verde, que estaba estacionado varios metros más adelante. La joven "la sacó barata", como reconoció su madre en diálogo con La Capital hace unos días.





"Desde ayer pusimos en marcha las medidas de investigación que son necesarias para evaluar la comisión del delito y una eventual imputación, que dependerá de la información médica que recibamos, puesto que las imágenes son de público conocimiento", sentenció hoy el fiscal Maximino, quien tomó cartas en el asunto este martes, después que La Capital en su edición online diera cuenta del hecho y difundiera el video.

"En función de lo sucedido nosotros tenemos que encuadrarlo dentro de una figura delictiva para lo cual es esencial contar con la opinión médica, además de las imágenes que se han requerido, porque tenemos que tener precisado las consecuencias que produjo este hecho para la salud de la víctima", argumentó el fiscal que se hizo cargo de la causa.

El fiscal hizo hincapié en que tiene que "conocer el grado de las lesiones" de la víctima para saber qué imputación le puede caber al conductor del vehículo, aunque adelantó que "en principio estamos ante la hipótesis de un delito culposo, por imprudencia, de acuerdo a las lesiones que podrían ser leves, graves o gravísimas. A partir de eso se van a definir las consecuencias que producen para la salud de la víctima".

Respecto de cuándo se podría desarrollar la audiencia, comentó en diálogo con Canal 5: "A la mayor brevedad posible. Hoy o mañana vamos a tener el informe del médico de policía que intervino y a partir de ahí podremos determinarlo".

Maximino también fue consultado por el motivo por el que hubo tanta demora en tomar el caso, puesto que si bien el caso se hizo público el lunes pasado —cuando lo publicó este diario— el hecho había sucedido el martes anterior y, tanto la víctima como el conductor, según argumentó la abogada defensora, habían hecho la denuncia el martes y el miércoles pasado, respectivamente.

"No tuve conocimiento del hecho por comunicación policial. No todos los hechos delictivos que suceden son consultados al fiscal de turno. Este probablemente hubiera sido uno de los casos en que si se tendrían que haber puesto en conocimiento inmediato del fiscal", cerró Maximino.





El fiscal ya había adelantado que la víctima —quien deberá guardar reposo por tres meses— será citada en los próximos días a declarar, puesto que ya retornó a su casa en Córdoba, mientras que la abogada defensora del joven que conducía, Jimena Temperini, se presentó hoy en Tribunales donde entregó un escrito y puso a su defendido a disposición de la Justicia. Y negó nuevamente que el joven haya hecho "abandono de persona", a la vez que recalcó que su cliente "quiere pedirle disculpas" a la joven.

El argumento a la víctima le resultó poco creíble, al punto que esta mañana aseguró: "Siento que me están tomando el pelo". Y hasta ironizó: "Me parece bastante insólito lo que le pasó a este pobre chico. Digo pobre porque dice que no me vio. ¿En serio? ¡Dale!".

