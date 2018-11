Ezequiel tiene 30 años y sufrió graves lesiones al caer al suelo cuando realizaba maniobras en un galpón ferroviario vestido como en el Hombre Araña. Fue ayer alrededor de las 17.30 en la antigua estación Rosario Central, a la altura de Paraguay y Wheelwright, cuando junto a otros dos jóvenes caminaban por el techo, cedió una chapa y se desplomó desde aproximadamente unos 15 metros.

El muchacho fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde le diagnosticaron lesiones múltiples. Su hermano, Emanuel, contó hoy que "si bien está fuera de riesgo, su estado es delicado".

En declaraciones al programa "Procopio 830" de La Ocho, Emanuel relató que hace un par de años que su hermano se dedica a realizar fotos vestido como superhéroe.

"No está bien, se reventó contra el piso, tiene fractura de pelvis, en los dos brazos, los tobillos, las costillas, se perforó un pulmón, se levantó la vejiga, está delicado aunque fuera de riesgo, es contradictorio", describió para señalar que su papá es médico y pudo constatar la gravedad del cuadro.





Emanuel no pudo precisar la actividad que se encontraba realizando su hermano cuando se precipitó al suelo. "No estaba presente, no sé lo que pasó, sólo lo que leí, no sé si lo hace por motivos económicos o por hobby. Sé que a veces filma para un programa de televisión, que estaban ensayando para presentar no sé que cosa, y tras una mala maniobra se cayó de unos quince metros de altura de boca al piso", precisó.

Ezequiel estaba acompañado por otros dos jóvenes que también estaban disfrazados de Hombre Araña. "No sé quienes son, son menores que él", indicó su hermano que no pudo determinar si intentaban imitar el juego Fortnite: "La verdad es que no se".

Además dijo que no podía expresar con exactitud lo que hacía en los techos de los galpones. "Si bien tengo una buena relación con él, la verdad que no me meto mucho en su vida privada. Se disfraza de los personajes, es como un hobby, como a mi me gusta jugar al fútbol, a él le gusta hacer estas cosas", reflexionó.

"La situación fue que me estaba yendo a trabajar, me habló mi mamá, me dijo que le avise a mi papá que Ezequiel tuvo un accidente y se partió la cabeza, después cuando vimos lo que tenía lo de la cabeza fue lo mínimo", lamentó y rogó que sea la última vez que su hermano pase por esta situación.